Quando ci lascia un amico è come se svanisse con lui parte della nostra storia. Addio Lando, attore e gentiluomo

Mi ha sempre chiamato ”ragazzino” perché era di qualche mese più grande di me. Lasciammo assieme la Sicilia e in tutti questi anni l’affetto reciproco è cresciuto. Ho assistito ai suoi sacrifici per diventare un grande attore. Negli ultimi tempi ci vedevamo al brunch della domenica in campagna dall’Avvocato Ruggiero e soffrivo nel vederlo deperire a vista d’occhio. Neppure quando cominciò a stare male mancò mai alla presentazione dei miei libri. Si sedeva accanto a me e approvava con capo. C’era chi voleva sposarlo e chi sfruttava questo pettegolezzo. Per difendersi perdette la memoria.

Stiamo esagerando nel colpevolizzare il Qatar. Siamo un paese di ladri che esporta corruzione persino in parlamento

Mezza Italia sotto inchiesta, l’altra beneficiata di provvedimenti che il governo cerca di varare in favore di evasori fiscali. Ieri esportavamo la mafia in America, oggi ladruncoli nelle istituzioni europee. C’è da vergognarsi e ce la prendiamo col Qatar e col Marocco che sono neofiti. Da bravi allievi, guardano e imparano. Hanno gas e petrolio e credono che sia un capitale che dà diritto a barattare compromessi. Non siamo i maestri più adeguati a giudicare. Un po’ di dignità impone di tacere. Del resto, neppure noi siamo tanto interessati ai diritti umani, finché non ci riguardano personalmente.

Chissà se la Consulta interverrà in tempo per dichiarare inammissibile la Flat Tax non applicata a tutti i contribuenti

È palesemente incostituzionale un provvedimento che favorisce una categoria di cittadini – proprio coloro che hanno la possibilità di evadere il fisco – e non tutti gli altri. Professionisti, imprenditori, artigiani e lavoratori precari che hanno la partita IVA godono della tassazione speciale al 15% fino a un guadagna di 85mila euro. Mentre, impiegati. pensionati e operai, cui le tasse vengono trattenute alla fonte pagano molto di più. Perché il nuovo governo tanto atteso usa queste disparità? Perché privilegiare una categoria che guadagna di più, nonostante persino la Confindustria si sia opposta?

Perché per il governo siamo liberi tutti e il Covid non c’è più, mentre il virus si è riacutizzato e i decessi aumentano?

È per dare soddisfazione ai no vax? Per ringraziarli di avere votato per la destra? Per eliminare altri vecchietti e dare un po’ di respiro all’INPS? Perché condannare tanta povera gente? Basterebbe consigliate la mascherina, almeno nei luoghi affollati e al chiuso. È per caso il nuovo sottosegretario che mette in dubbio la validità del vaccino e vuole la controprova? Non si dileggiano gli avversari. Gli ospedali sono strapieni, soprattutto la terapia intensiva e i pronto soccorso impegnati anche nell’influenza stagionale che ha colpito due milioni di bambini e riserva gravi conseguenze.

Per scoprire gli evasori fiscali basterebbe controllare i proprietari di auto di grossa cilindrata. Come mai non si fa?

Sono undici milioni a non pagare le tasse e 150 miliardi di euro è il mancato introito dello stato. Se costoro pagassero il dovuto ognuno di noi ne pagherebbe molte di meno. Non è poi talmente difficile scoprirli. A parte i controlli incrociati, non si capisce perché non si facciano controlli al reddito di chi possiede auto di grossa cilindrata, residenze di lusso e un numero elevato di immobili o. Basterebbe la complicità dell’ACI e del catasto. Come mai un’operazione così facile non viene usata, né si controllano impiegati dell’Agenzia delle Entrate che coprono ricchi contribuenti che evadono.

Avevamo il migliore servizio sanitario pubblico che è andato degradando sempre più. Ma la politica non interviene

Tutti i governi da trent’anni si voltano dall’altra parte appena sorge il problema. Ma sovvenzionano le società di Calcio, che acquistano giocatori a cifre iperboliche. Mancano trentamila medici perché le facoltà di medicina hanno il numero chiuso, quindi non c’è rinnovo. Ne vanno in pensione più di quanti se ne laureano. Si sperava in questa destra, che non protegge la sanità privata. Ma chi deve curarsi ricorre a qualsiasi mezzo. Anche ipotecare la casa. Gli ospedali sono al collasso come ai tempi del Covid, Adesso dovremo importare i medici dall’estero. Si prevede una catastrofe sanitaria.