Quando giocare diventa redditizio

Un gamer è colui che gioca per una buona parte della sua giornata ai videogiochi non solo per divertimento e per passione, ma anche per carriera lavorativa perché si, oggi come i calciatori fanno del loro sport del cuore un lavoro, anche per i videogiocatori sfruttare appieno questa attività può generare denaro.

Al giorno d’oggi i tornei tra gamers sono diventati così popolari che sono stati regolamentati e si possono anche effettuare scommesse sui loro risultati.

A prima vista molte persone pensano che i gamers siano degli sfaticati, in realtà dietro il lavoro del videogiocatore, oltre ad esserci una forte passione, ci devono essere ore e ore di fatica nell’editing video. Armati di mouse e tastiera il videogamer si prepara ad applicare tutte le sue conoscenze informatiche per editare e rendere più coinvolgente e intrattenente la visione di un suo video: ed è proprio questo ciò che differenzia una persona che gioca ai videogiochi per sola passione con una persona che dei videogiochi ne trae un profitto. Essere un gamer non può essere definito positivo o negativo in sé: come tutte le cose, è l’uso che ne determina la valenza.

Il pensiero riguardo al Professional Gaming, soprattutto in Italia è molto sottovalutato. Tutto ciò è causato dalla poca conoscenza su questo argomento, in quanto quello che non è risaputo è che giocando professionalmente si possono vincere premi che possono arrivare fino a migliaia di euro partecipando ai vari tornei professionali.

Un’altro elemento che differenzia un giocatore di professione rispetto a un videogiocatore normale è l’utilizzo di apparecchiature apposite con le quali è possibile ottenere prestazioni tali da poter gareggiare con gli altri: PC da gaming, molto più potenti e prestanti dei tradizionali PC, sedie da gaming, per un maggior comfort durante le ore di gioco e infine mouse e tastiere da gaming.

Creare un video ha principalmente un significato legato alla creatività. Non ci si limita solo a giocare e a registrarsi ma si tratta di trasmettere agli spettatori il proprio divertimento, cercando di intrattenere gli altri con commenti e battute divertenti in modo tale da creare una connessione virtuale con persone che non si conoscono realmente, ma che potenzialmente, possono diventare parte della nostra rete, iniziando un rapporto di scambio reciproco. Allo stesso modo però, giocare significa non solo legare con altre persone, ma conoscere meglio sé stessi, traendo informazioni preziose per il giovane essere umano, che è sempre alla ricerca di nuovi modi per capire in fondo la proprio personalità e il proprio essere e ricavarne dati indispensabili per l’intero percorso di vita.