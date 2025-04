Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare? Un tempo, forse

Solitamente il genere umano tende a abituarsi agli episodi fuori sacco a opera di chi è al potere, di ogni genere. Fino a un certo punto, è doveroso aggiungere, perché deve esserci una misura in ogni comportamento dell’Uomo. Tale affermazione non conosce eccezione di sorta. Nella Roma dei Cesari il concetto veniva ristretto nell’ espressione: ‘est modus in rebus !” Se ne deduce che lo strafare è da tempi più che remoti un comportamento da evitare sempre e comunque. Nello specifico in questi giorni ne sta venendo fuori in modo più che palese la veridicità, decisamente inscalfibile. Questi iI fatti. Da quando Trump è al timone della supercorazzata America, i colpi sparati alle imbarcazioni con a bordo la creme de la creme degli Economisti- la maiuscola è voluta e dovuta -non si contano e continuano a far danni. Al centro della diatriba c’è l’applicazione di dazi, ansi di superdazi, che con i punti di riferimento di una manovra economica del paese non hanno alcuna attinenza, anzi ! I prelievi in danno di chi è percosso da quel tipo insano di tassazione possono provocare solo effetti chimera e, in quanto tali, lasciare segni nei bilanci dei paesi coinvolti destinati a durare il tempo di un mattino. Se prova di tanto si volesse esaminare in dettaglio, basterebbe concentrare l’attenzione su quanto sta succedendo tra USA e Cina, più correttamente tra “I due presidenti’ : da sola tale presentazione porta a assimilarla a uno dei tanti film che hanno come protagonisti Totò e Peppino. Almeno, guardandoli, si rideva e si ride ancora oggi. Seppure di genere comico, quelle pellicole lasciavano gli spettatori alle prese con argomenti molto più concreti rispetto a quelli innescati dall’ attuale operare delle superpotenze, tutte e nessuna esclusa. Orbene, l’aspirante monarca pazzo d’Oltreoceano sostiene a spada tratta che gli effetti negativi degli stessi procurati alle casse del suo paese sono una nube che sparirà presto e, subito dopo, avranno inizio entrate straordinarie per gli USA. La più efficace delle smentite di quell’ affermazione è arrivata ad horas proprio dal principale degli obiettivi colpiti da quell’operare in materia “fiscale” che ricorda l’articolazione del Proibizionismo, sempre oltreatlantico. XI ha bloccato le consegne dei Boeing commissionati dai tre vettori aerei di stato al fine di rinnovare la flotta, nonchè la commessa di ricambi per gli aeromobili già in attività. È evidente che commesse del genere non vengonono spedite nello spazio di tempo di giorni o mesi. Le conclusioni traibili da quanto fin qui esposto possono portare a più tipi di conclusioni, due di esse le più concrete: o il Presidente dalla chioma bionda non conosce quanto dovrebbe la macchina della politica, in pirimis la parte economica e sociale, o ha in mente altri programmi, ancora più dissennati, da azionare a sua non gentile ma perentoria richiesta, se e quando dovesse ritenerlo necessario.

Intanto notizie dell’ultim’ora riportano che il malcontento all’interno del Paese delle libertá sta crescendo a gran velocità. L’aria che si respira dai confini con l’America Latina a quelli con il Canada diventa ogni giorno meno salubre. Sarà comunque difficile che le persone che la respirano decidano di raccogliere armi e bagagli per trasferirsi altrove. Molto più probabile è che l’inquilino della Casa Bianca possa essere invitato, con decisione e calorosamente, a trasferirsi in un buen retiro. A Maralagos, per esempio, o altrove, purché lontano dalla stanza dei bottoni, nonché dalla “valigetta”. Non si sa mai.