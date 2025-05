Quando la comunità internazionale funziona

di Giuliano Velotto Romano

Tutti ricordano del buco dell’ozono. Nella comunità scientifica internazionale si era accettata l’idea che il problema fosse stato tenuto sotto controllo grazie alla progressiva applicazione dei trattati di Montreal dell‘87. Le osservazioni che indicavano il restringimento del buco erano evidenze di carattere “qualitativo” che non indicavano con precisione se si trattasse di un restringimento dovuto all’applicazione dei protocolli di Montreal o a fenomeni climatici naturali. Non è stato raro leggere in questi anni notizie che trattassero di un ritorno del fenomeno. Solo nel 2020 il servizio satellitare europeo Copernicus aveva individuato, dal punto di vista temporale, la più lunga riapertura mai registrata. Queste notizie hanno complicato il difficile rapporto tra la comunità scientifica e la politica gettando dubbi sull’efficienza di trattati sul clima come quello di Montreal.

Ma prima un ripasso: nel 1985, sopra l’Antartico, il “buco dell’Ozono” venne scoperto. Si trattava di un assottigliamento stagionale nella concentrazione di ozono (O3) tra i mesi di Settembre e Dicembre, in una regione dell’atmosfera tra i 15-50 km. Questa regione dell’atmosfera è importantissima perché assorbe parte delle radiazioni ultraviolette (UV), dannose per la salute dell’uomo e dell’ambiente. I colpevoli furono individuati nei Cfc (clorofluorocarburi), gas ampiamente utilizzati in processi industriali, sistemi di refrigerazione o prodotti comuni come bombolette spray. Questi gas in determinate condizioni stagionali vengono spinti nella stratosfera e interagiscono con l’O3 distruggendolo.

A marzo di quest’anno un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha studiato il rapporto causa-effetto tra l’approvazione del protocollo di Montreal e la chiusura del buco dell’ozono, confermandola. Utilizzando un metodo collaudato negli studi sul cambiamento climatico detto “fingerprinting”, che isola l’influenza di singoli fattori climatici da disturbi meteorologici naturali, i ricercatori sono riusciti ad individuare e studiare la correlazione nelle riduzioni dei Cfc con la salute dello strato di ozono.

Essi hanno simulato l’atmosfera terrestre, creando diversi “mondi paralleli” con condizioni iniziali differenti come, ad esempio, la presenza o meno di aumenti di gas serra oppure con o senza sostanze che danneggiano lo strato di O3, per isolare le variazioni naturali di quest’ultimo da variazioni dovute ad attività antropiche.

Confrontando queste simulazioni, hanno osservato come l’ozono nella stratosfera antartica cambiava con le stagioni e a diverse altitudini. Ne hanno mappato il comportante notando un “fingerprint” ovvero un pattern di restringimento direttamente legato proprio alla diminuzione delle sostanze dannose per esso e non solo alle variazioni stagionali. Il team ha poi ricercato questo medesimo “fingerprint” nelle osservazioni satellitari del buco dell’ozono antartico dal 2005 ad oggi, ritrovando lo stesso pattern evidenziato nelle simulazioni, riuscendo a confermare con sicurezza che la progressiva chiusura del buco sia effettivamente legata alle normative stabilite a Montreal.

La vittoria del Protocollo è una lezione di come, quando i governi seguono la scienza, le battaglie ambientali possono essere vinte.