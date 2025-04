Quando la realtà supera la fantasia

Ritornasse in vita Ernesto Calindri, attore di qualità degli anni ’60, dopo pochi minuti chiederebbe a chi sa lui come fare per poter tornare da dove era venuto al più presto possibile. Calindri, negli anni ’60, fu testimonial dell’azienda che produceva un liquore all’epoca particolarmente apprezzato: erano gli anni della “Milano da bere”. Lo sketch televisivo interpretato da quell’attore, lo vedeva ripreso in una Roma più che trafficata quando, tentando di sfuggire alla morza di quel mostro su gomme, esclamava turbato: “Fermate il mondo, voglio scendere !” Faceva intendere così che non riusciva a star dietro ai cambiamenti e all’improvviso accelerarsi della routine giornaliera. Nonostante i risultati ottenuti con quel rinnovato modo di vivere fossero positivi, il siparietto di sorseggiando il digestivo pubblicizzato, affermando rasserenato che lui stesso ne faceva uso “contro il logorio della vita moderna”, trovandolo efficace. Mentre lo diceva, ritrovava il sorriso perso ormai da tempo. Non succederebbe lo stesso se quell’attore decidesse di fare ora una ‘toccata e fuga’ sulla terra, dello stesso genere di quella prima descritta. Quando al ritorno alla base avesse descritto agli altri inquilini, oltre i vari affanni, seppur aggravati dall’ andamento negativo oramai prossimo a radicalizzarsi delle umane vicende, le res gestae di tale Musk, famigerato imprenditore e fantomatico “consiliori” del Presidente Trump, sicuramente sarebbe comparsa su molti dei presenti almeno una lacrima sul viso. Tutt’altra cosa rispetto al brano musicale omonimo che, da metà anni ’60, si poteè ascoltare a lungo in ogni parte dello Stivale e anche oltre i suoi confini. In effetti Musk, aspirante figura ombra di Trump, si spinge a minacciare gli europei come nemmeno Don Vito Corleone, il Padrino per antonomasia, si sarebbe mai azzardato a fare nello svolgimento della sua “attività”. C’è dell’ altro ancora più raccapricciante: oltre a costernarsi, indignarsi e impegnarsi e poi gettare la spugna sensa alcuna dignità, la comunità mondiale, per essa l’ONU, non prende alcuna decisione concreta atta a mettere in condizione di non nuocere chi di come si governa una nazione non conosce nemmeno l’ abc e le tabelline Continuando in tal modo, Musk si sta infilando con la testa in un sacco da dove difficilmente sarà possibile farla uscire. E quando chi avrebbe dovuto ostacolare tale suo comportamento si renderà conto che la partita è ormai persa, sarà inutile chiedere al Collegio Arbitrale (il resto del mondo) di comminare a quell’esaltato sui generis una ammonizione, se non una vera punizione, potrebbe accadere che per la partita sia iniziato il time out. Se è vero che non è il caso di fasciarsi la testa prima di essersela rotta, sarà bene che tutto l’occorrente per medicarla sia comunque pronto e a portata di mano. Tanto per non avere dopo scrupoli e rimpianti, peraltro del tutto inutili.