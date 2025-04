Quando l’arte incontra la gentilezza: Arbore e Telesforo, due signori della musica a San Pietro a Majella

Le antiche mura del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli hanno vibrato ieri di una magia speciale, un pomeriggio allietato dalla presenza di due autentici gentiluomini della musica italiana: il maestro Renzo Arbore e l’eclettico Gegè Telesforo. L’evento, parte integrante del progetto Proben, ha offerto un’immersione sonora di rara bellezza, culminando in un sentito omaggio a un’icona della cultura partenopea e nazionale.

Il pomeriggio si è aperto con la celebrazione di un uomo che ha scolpito la storia dello spettacolo italiano: Renzo Arbore. Il maestro ha ricevuto il Premio San Pietro a Majella dalle mani del Presidente Carla Cicarelli e del Direttore Gaetano Panariello, un riconoscimento alla sua genialità innovativa e alla sua statura artistica assoluta, ma soprattutto per aver esportato la canzone napoletana, con la sua inconfondibile impronta, in ogni angolo del globo. Pensate, oltre 1600 concerti, dall’America al Giappone, dalla Cina a ogni dove del continente americano! Arbore non è solo un’istituzione per Napoli, ma incarna l’anima stessa della sua genialità e creatività, un’aria che si respira nella sua arte e nella sua persona. E forse, uno dei segreti di questa straordinaria longevità artistica risiede in una sua celebre affermazione: “Renzo Arbore vince perché si diverte”. Questa gioia, questa passione contagiosa, traspare in ogni sua creazione, in ogni sua interazione con il pubblico.

Subito dopo la premiazione, il palco ha accolto il talento incredibile di Gegè Telesforo e la sua formidabile band: Giovanni Cutello al sax alto, Christian Mascetta alle chitarre, Vittorio Solimene alle tastiere e Michele Santoleri alla batteria. Insieme, hanno dato vita ai brani del suo ultimo album, un’esplosione di suoni e ritmi che ha messo in luce la sua inconfondibile maestria nell’improvvisazione vocale in stile scat, un vero e proprio virtuosismo che ha letteralmente stregato la platea.

L’atmosfera speciale che ha pervaso il Conservatorio è stata indubbiamente merito della squisita gentilezza d’animo di Renzo Arbore e Gegè Telesforo. Due figure iconiche che, con la loro leggerezza e un sorriso contagioso, hanno rivoluzionato l’intrattenimento televisivo, evocando le memorabili serate di “Indietro Tutta” e “Quelli della Notte”. La loro presenza congiunta ha creato un’armonia singolare, una sorta di alchimia tra la mente brillante e vulcanica di Arbore e il cuore generoso di Telesforo, quasi fossero una “macchina” di buonumore e cultura capace di irradiare positività. E chissà, un giorno potremmo assistere a un inedito “Avanti Tutta” in cui la sagacia di Arbore si confronta con un’intelligenza artificiale dal cuore partenopeo.

Cos’è, in fondo, la gentilezza? Definirla con precisione sfugge, ma osservare uomini come Renzo Arbore ne rivela l’essenza. È un modo di porsi leggero e profondo, un rispetto innato che si irradia in un sorriso sincero, mai di circostanza. È la capacità di trasmettere serenità e cultura con la naturalezza di chi condivide un talento innato, senza ostentazione. E in quello sguardo sereno di Arbore, rapito dalla musica, si rifletteva una gentilezza che trascende le parole. Particolarmente svelante è stata l’immagine di Renzo Arbore, un uomo di 87 anni con una passione ancora vivida. Mentre seguiva con attenzione il concerto dell’amico Gegè, il suo volto era illuminato da un sorriso sincero, le mani battevano il tempo al ritmo della musica. Era un uomo immerso nella gioia dell’ascolto, un vero e proprio esempio di come la passione possa mantenersi viva e contagiosa nel tempo.

“La presenza congiunta di Renzo Arbore e Gegè Telesforo al nostro Conservatorio San Pietro a Majella è stata un’emozione indescrivibile. Due giganti della musica, due uomini di squisita gentilezza d’animo, hanno illuminato il nostro storico Conservatorio con la loro arte e la loro umanità. Assistere alla loro interazione, percepire la loro passione contagiosa, è stato un privilegio. La loro signorilità, la loro capacità di trasmettere gioia e cultura con un sorriso, sono un esempio prezioso per i nostri giovani musicisti e per l’intera comunità. Il progetto Proben proseguirà con altri appuntamenti” ha dichiarato con emozione Carla Cicarelli, Presidente del Conservatorio.