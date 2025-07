Quando l’incompetenza è usata come espediente disinvolto

Una delle maggiori macchie rinvenibili nel contenuto degli immaginari manuali dei partiti dati in uso a chi li rappresenta sedendo nelle aule parlamentari, uno per tutti quello Cencelli, è l’approssimazione, più precisamente la scarsa conoscenza delle “istruzioni per l’uso”, con cui devono essere adoperate per affrontare i problemi quotidiani. La questione se un parlamentare debba avere competenze specifiche che lo supportino nell’ espletamento del mandato non è nuova. Nello stesso tempo è sempre in attesa di risposta la domanda a chi spetti, se alla Politica o all’ Economia, condurre le danze che devono portare il Paese a recitare parti sempre più importanti sul proscenio del Mondo. Intanto, tra l’altro, sta accadendo che due Istituti Centrali di Emissione, l’americana FED e l’europea BCE, dopo che si è allentato nella prima parte dell’anno il fil rouge che le teneva unite perchè agissero di concerto, pur senza alcun vincolo formale di soggezione o di convenzione, oggi altrettanto non siano in sintonia con le istituzioni politiche di cui, particolare non di poco conto, sono i bracci operativi. La diatriba che si è creata tra i presidenti Trump e Powell è arrivata molto vicina al punto di rottura. Il Biondo è deciso a intervenire a mani basse perchè avvenga una riduzione del tasso del biglietto verde. Powell, dal canto suo, gli risponde per le vie brevi con comportamenti coerenti con il suo punto di vista: nella riunione di ieri ha tenuto fermo il tasso e se ne riparlerà tra un mese circa.

Nel Vecchio Continente, più precisamente a Bruxelles, la Presidente della BCE Christine La Garde ha tagliato in meno di un anno otto volte il tasso e solo nell’ultima riunione lo ha lasciato così come era. Che negli USA l’idillio tra Trump e Powell sia in dirittura di arrivo è ormai noto e trova conferme di ora in ora. Non sta succedendo altrettanto tra le due prime donne europee, von der Leyen e Lagarde. Le stesse sono perfettamente aggiornate delle notizie anche ufficiose provenienti da Oltreoceano, nonostante ciò continuano quanto iniziato come da programma. Fanno capire inoltre che, nella riunione prevista per agosto, i tassi potrebbero subire ancora un taglio. Tutto quanto appena esposto, in tempi normali sarebbe stato considerato poco più che una baruffa leggera, a qualche metro da terra nell’ atmosfera. Lo si considera come un episodio particolarmente lungo, di tipo finanziario perciò legato con una corda lunga con l’economia reale, transeat. Tutto fa credere però che la chiave di lettura dei fatti sia ben altra. Giusto per azzardare un ipotesi, è ormai più che attendibile la previsione che la crescita mondiale, di quest’anno.e di diversi a venire, dell’economia potrà essere esposta in decimali o poco più di essi. Approfondendo l’argomento solo un pò di più, si intravede una delle vere ragioni dell’impoverimento del pianeta: la caduta in picchiata della produttività.

Molto del fenomeno é dovuto ai conflitti in corso, ma tanto è da considerare la maxi ciliegia sulla torta. Oggi8 finisce Luglio e cede il passo a Agosto, che porta con se anche il clou delle ferie. Auguri che vada tutto bene a chi potrá godersele.