Quando l’obiettivo, la pace, si allontana e il disastro, la guerra senza limiti, si avvicina

La settimana appena iniziata porta con sé la pesante soma di quanto è accaduto a Mosca venerdì. Definire la stessa santa come gli altri anni, stona alquanto.Tra l’altro per gli italiani finirà con l’amplificare il triste ricordo di quanto accadde a Roma in quegli stessi giorni del ’44, la strage alle Fosse Ardeatine.

Ieri, per la Religione Cattolica, è stata la Domenica delle Palme, festività adottata anche dai laici, perché identificata comunemente come il giorno dedicato a un bene dal valore pressoché inestimabile, la Pace. Sono state anche altre le vicende sgradevoli, per usare un eufemismo, che hanno fiaccato la leggerezza che di solito, di questi tempi, insieme alla primavera, si fa strada tra gli esseri umani. Ciò che quasi certamente compirà una forte ascesa sono la violenza e la brutalità in genere che procedono di pari passo. Esiste un pericolo più che probabile che i vari conflitti possano diventare “senza limiti” nella realtà. Il libro di due autori cinesi, sugli scaffali delle librerie dai tempi del Presidente americano Obama, primo decennio del secolo, è appunto la spiegazione di come si possa andare oltre ogni frontiera, portando al livello massimo la violenza, quasi sempre senza limiti. I due autori spiegano come l’ attività terroristica, andando a integrarsi con i combattimenti in corso, creino una forma di miscela esplosiva più potente della semplice somma della dannosità di ciascuna delle due. Durante la settimana in corso sicuramente emergeranno altri particolari e spiegazioni che fin d’ora non promettono niente di buono. Una sola situazione sembra che non sarà possibile evitare, quella che per tutta l’umanità la festività oramai alle porte non sarà una Pasqua di Resurrezione. Potrebbe ancora bastare, se messo a confronto con quanto sta accadendo non lontano.