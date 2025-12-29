Quando Milo Manara realizzò la statua di Brigitte Bardot a Saint-Tropez

Il maestro del fumetto erotico la ritrasse anche in 25 tavole

Roma, 29 dic. (askanews) – Un’icona della bellezza e del sex-appeal e un inno alla libertà, anche sessuale: Brigitte Bardot, la grande attrice francese scomparsa a 91 anni, non a caso è stata fonte di ispirazione per Milo Manara, maestro per eccellenza del fumetto erotico. Proprio Manara ha realizzato nel 2017 la statua di bronzo che si trova nella Place Blanqui di Saint-Tropez e che rende omaggio alla sua più famosa residente, che la lanciò come località turistica grazie ai suoi primi film, a metà anni ’50. Così Manara aveva spiegato ad Askanews com’erano andate le cose, in occasione dell’inaugurazione della statua: “La scelta di far fare questa scultura a me è partita proprio da lei, quindi sono doppiamente onorato. E’ una specie di sogno che non avevo neanche il coraggio di sognare. Fino a due anni fa non avevo la minima idea e speranza di poter incontrare B.B. e di poterla celebrare a casa sua”.Ma non è l’unico caso in cui l’artista italiano ha ritratto la grande diva del cinema: era successo già un anno prima, quando la straordinaria carica erotica della star di “E Dio creò la donna” aveva ispirato Manara, che l’aveva dipinta in 25 acquerelli, un’avventura unica, secondo le parole dello stesso maestro: “Brigitte Bardot – aveva detto Manara, intervistato allora – ha rappresentato una parte di questo grande movimento, cioé la liberazione sessuale ed erotica. Quindi al di là della sua bellezza e del suo fascino ha avuto anche questo ruolo estetico nel cambiamento generale. Lei vedeva i disegni, mi faceva sapere attraverso intermediari quello che pensava e, per la prima volta nella mia vita mi è successo che qualcuno mi dicesse di osare un po’ di più nell’aspetto erotico dei disegni perché io, per rispetto verso la signora, ero restato piuttosto prudente. Ho fatto una serie di omaggi a Brigitte Bardot che non hanno la pretesa di essere dei ritratti, mantenendomi sempre sulla leggerezza di omaggiare un’opera d’arte vivente”.