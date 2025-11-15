di Annamaria Spina

“Quando si tocca il fondo”, è una frase che diciamo spesso con una sfumatura di rassegnazione, come se non ci fosse più nulla da salvare ed invece il fondo è un luogo ambiguo, è un limite, certo, ma rappresenta anche una base ultima da cui possiamo, se vogliamo, ripartire.

In economia, “il fondo” ha significati molteplici. Non è solo un “contenitore di risparmi” o un “meccanismo di tutela finanziaria”… il fondo è ciò che si conserva per proteggere il futuro. Eppure siamo abituati a parlarne come fossero strumenti tecnici, talvolta freddi, distaccati, “Fondi sovrani”, “Fondi pensioni”, “Fondi di investimento”, li percepiamo come entità distanti, come se non ci riguardassero davvero e dimentichiamo che un fondo è, prima di tutto, una dichiarazione sul rapporto che abbiamo con il tempo. Crearne uno significa riconoscere che il presente non è tutto.

Nelle economie più avanzate, i fondi non servono ad accumulare indefinitamente, né ad esercitare potere, né a sottrarre risorse al mondo, piuttosto sono utili a garantire continuità nel futuro. Toccare il fondo non è cadere, è riconoscere la profondità. Ma quella “continuità” porta con sé un’intenzione… un fondo può proteggere oppure soffocare, può sostenere la crescita economica o diversamente mantenerla sospesa, come un fiore lasciato troppo a lungo nell’acqua.

Un fondo, nella sua essenza più pura, dovrebbe essere come un respiro lungo tra generazioni: un accordo etico che dice “custodisco oggi perché anche tu, domani, possa farlo”. Non si definisce dalla quantità che trattiene, ma dalla qualità di ciò che conserva.

E allora sorge una domanda decisiva: “che cosa scegliamo di mettere da parte, e perché?” La risposta rivela la nostra visione del mondo. Se mettiamo da parte per non perdere, viviamo nella paura. Se lo facciamo per passare il testimone, viviamo nella relazione. Se lo facciamo per risalire, allora tocchiamo il fondo in modo consapevole.

Quando un sistema economico tocca il fondo, quando la fiducia si spezza, quando i mercati vacillano, quando una società perde il senso, lì può emergere la possibilità più rara: riconoscere ciò che conta davvero. Se il fondo è stato costruito con responsabilità e visione, diventa la base della rinascita. Non tutte le cadute sono crolli: alcune sono ritorni alle fondamenta.

Il fondo, in questo senso, non è il luogo della fine ma quello in cui si misura ciò che vale davvero. Quando tutto si riduce all’essenziale, quello che rimane è quello che realmente vale… la coesione, la fiducia, l’abilità di mantenere un legame tra presente e futuro. I protagonisti dell’economia lo chiamano intertemporalità: la relazione tra quello che decidiamo oggi e ciò che avverrà domani ma nella vita, nella pratica, questo ha un altro nome: “cura”.

Ecco che l’ambiguità del titolo di questo articolo, assume la sua piena forza: “toccare il fondo non significa sopravvivere, ma decidere quale eredità trasmettere.”

Una società che tocca il fondo può decidere di ripartire con nuove regole del gioco. Un sistema finanziario può ridefinire le proprie priorità allocative, una comunità può riconsiderare cosa meriti essere conservato, protetto e rigenerato.

Un fondo-etico è diverso da un fondo-accumulativo, il primo permette un futuro, il secondo no. Per questo, nei sistemi economici più avanzati, non si parla più solo di capitale ma di capitale rigenerativo, non più solo di riserva ma di fondo di continuità, non più solo di crescita ma di trasmissione.

Quando si tocca il fondo, si incontra il punto in cui la scelta non può più essere rimandata… continuare a consumare o iniziare a rigenerare.

Da qui, il fondo diventa politico, non nel senso delle istituzioni ma della polis, della comunità, ciò che scegliamo di salvare e ciò che scegliamo di trasmettere, definisce la forma del mondo che verrà. C’è una verità spesso taciuta ma decisiva: “chi controlla un fondo controlla il futuro”. Perché un fondo non distribuisce solo risorse: assegna voce, priorità e direzione. La differenza tra un Paese che subisce gli eventi e uno che li determina sta tutta qui.

Per questo motivo le economie che possiedono fondi sovrani robusti, Norvegia, Emirati, Singapore, Cina, non sono semplicemente ricche, sono in grado di influenzare traiettorie globali, orientano il mercato. Al contrario, gli Stati privi di fondi pubblici o fondi strategici non sono solo più esposti agli shock, sono senza voce di potere nei negoziati decisivi, dipendono da condizioni esterne che non possono modellare. La loro economia esiste ma non ha futuro proprio.

Da questo preciso punto, emerge il punto cruciale, l’ambiguità sottile che connette l’economia alla vita individuale: Chi non possiede un fondo, non è padrone del domani. Il fondo, dunque, non è un semplice “dove” si mette qualcosa ma un “da dove” si può partire, non è un deposito bensì è posizione strategica.

Da questo quadro, si apre una prospettiva innovativa, quasi inevitabile: “Il fondo come Soggetto”, non più solo struttura tecnica ma attore politico-economico. Un fondo che negozia con altri fondi, influenza scelte industriali, orienta transizioni energetiche, determina quali settori sopravvivono e quali vengono lasciati estinguersi.

Da questo punto di vista, l’Italia si trova davanti a una delle sue questioni strutturali più delicate… l’assenza di un fondo sovrano strategico, capace di orientare scelte industriali, percorsi tecnologici e continuità generazionale.

L’Italia possiede patrimoni culturali, manifatturieri, agricoli e creativi tra i più rilevanti al mondo ma non li ha mai centralizzati in una riserva intertemporale capace di tradurli in potere negoziale sul futuro.

Questo, significa che, nelle fasi di shock economico, il Paese non dispone di “un polmone strategico” con cui, sostenere settori in transizione, proteggere asset produttivi importanti dalla vendita estera, finanziare ricerca e innovazione senza dipendere da capitali esterni, intervenire su cicli industriali quando la finanza privata si ritrae.

In assenza di un fondo sovrano, l’Italia “subisce il tempo”, rimane esposta a dinamiche esterne, speculazioni, pressioni di mercato, acquisizioni straniere, che determinano l’evoluzione dei suoi settori chiave.

Questo riguarda la transazione energetica, la digitalizzazione produttiva, le filiere autonome delle materie prime critiche, la gestione strategica dell’acqua, la difesa delle eccellenze industriali e agroalimentari. Senza un fondo, ogni decisione è contingente, con un fondo, ogni decisione diventa “posizionamento nel tempo”.

Costruire un fondo sovrano italiano non significa “mettere da parte lo Stato”, significa aggregare valore già esistente in una struttura patrimoniale orientata al futuro. Cosa potrebbe costituirlo? Ad esempio… quote strategiche delle imprese pubbliche e partecipate, infrastrutture essenziali, filiere produttive ad alto valore aggiunto, know-how e brevetti italiani, produzione culturale e identitaria (l’asset più sottovalutato d’Europa). Non sarebbe un fondo “per proteggere il passato”, ma per rendere spendibile il domani italiano.

“Toccare il fondo” per l’Italia, potrebbe diventare l’occasione per decidere finalmente ciò che sarà in futuro. Un fondo sovrano italiano, oggi, dovrebbe nascere per orientare quello che può venire, un fondo della trasmissione e proprio per quest’ultimo senso di continuità, lo denominerei “Fondo Italia Continuum”.

Continuum, non è un’idea astratta bensì è la condizione essenziale affinchè un sistema economico rimanga vivo nel passaggio tra presente e futuro.

Un fondo così pensato rende l’Italia capace di affrontare ogni eventuale ed inevitabile cambiamento. Non rappresenta un punto d’arrivo ma un punto fermo da cui riprendere orientamento.

In questo senso, il titolo dell’articolo si rivela nella sua ambiguità più profonda: “Quando si tocca il fondo, non sempre si precipita, a volte si incontra il punto da cui ripartire”.

Il fondo può essere abisso o fondazione, la differenza non sta nell’altezza della caduta ma nella visione con cui scegliamo di risalire.