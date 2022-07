Quanti danni sta facendo il caldo. Soprattutto alle persone

Il termine parola assume significati di vario genere a seconda del contesto in cui viene impiegata. Si dice di una persona che è di parola per descriverla come coerente e degno di fede. L’espressione che usano gli sposi promessi a un passo dal matrimonio per dare ufficialità alle loro intenzioni è dare parola. Altrettanto, fin dall’antichità, per descrivere la solennità di un impegno preso, si suol dire che esso, da che era in parola, è stato confermato, sempre con parole. Sotto questo aspetto, fino alla metà del secolo scorso, parlare e stringersi la mano a conferma di quanto stabilito da parte di due o più persone, aveva tra di loro e verso il mondo la stessa validità del sigillo di un notaio. Diversa è la chiacchiera, una specie di copia malriuscita della prima, che e ritenuta generalmente priva di ogni tipo di concretezza, quindi completamente non attendibile. Non a caso nel villaggio si usa dire finire a chiacchiere per indicare una vera e propria lite. Mina e Alberto Lupo, con il loro brano musicale, confusero abbastanza le idee perchè usarono l’espressione “parole, parole”, quando intendevano dire “chiacchiere, chiacchiere”. Esiste comunque, a scanso di equivoci, un detto ottocentesco in uso in tutto il Mezzogiorno del Paese, che toglie ogni dubbio al riguardo: “chiacchiere e tabacchiere di legno, il Banco di Napoli non le accetta in pegno”. Chiacchiere, se non menzogne, sono quelle che sono state dette dall’emissario russo a quello ucraino in merito allo sblocco della questione grano. La farsa, peraltro squallida, è stata recitatata a aankara in presenza del Premier turco Erdogan, per l’occasione impresario gratificato, anche se solo per poco, dall’ essere stato pronubo dell’ intesa raggiunta dai due personaggi di compagnie teatrali rivali. Peraltro esse, attualmente, sono in cartellone in buona parte del mondo. I fatti: qualche giorno fa il Cremlino, per bocca del suo inviato speciale, aveva dato il via libera allo sblocco delle navi cariche di grano, in rada nei porti ucraini. L’omologo ucraino aveva fatto ritorno a Kyew lieto del buon risultato raggiunto durante la trasferta. Per lo spazio di un mattino si era crogiolato nella convinzione di aver reso un buon servizio al mondo soprattutto il Premier turco, in genere poco avvezzo a tale tipo di comportamento. Sicuramente il caldo ha influito, ma il rinnegare l’accordo raggiunto il giorno prima a Ankara da parte di Putin e i suoi scherani è stata l’ennesima conferma che quei tristanzuoli considerano il concetto di lealtà come qualcosa del tipo usa e getta. Il giorno seguente a quello del negoziato turco, i soldati russi hanno ripreso a bombardare Odessa e le navi granaie non hanno potuto salpare l’ancora. Ogni commento sarebbe superfluo, per cui è bene limitarsi a alcune considerazioni. L’intera vicenda dell’invasione dell’ Ucraina, intrinsecamente priva già sul nascere di qualsiasi fumus che potesse giustificare il comportamento del Cremlino, è stata caratterizzata fin dal suo inizio, or volge l’anno, da un modo di agire dell’ Armata Rossa e di coloro che, pur non essendo militari, danno a essa disposizioni sul cosa fare: della serie armiamoci e partite. Quella che ancora oggi viene contrabbandata come una “operazione militare speciale” è stata fin dagli inizi un’invasione manu militari, efferata oltre ogni limite, che sta falcidiando la popolazione civile in maniera più che copiosa. Non c’è stato finora nessun impegno che Putin e chi gli orbita intorno abbiano preso che non sia stato smentito nel giro di poche ore da un comportamento diametralmente opposto. Per tirarne in ballo uno solo, quello concernente l’ invio di gas all’ Europa. Bravura e capacità di negoziazione da parte di tutti i premier della EU hanno fatto si che il gioco del gatto con il topo, meglio con i topi ricordato da vicino da Putin, venisse rallentato. Il Professor Draghi si è speso personalmente in trasferte al limite della resistenza fisica pur di sciogliere il cappio manovrato da Putin. Ciò nonostante, la Commissaria Von Der Leyen sembra certa che esista la necessità che ciascun paese della EU riduca motu proprio il consumo del gas del 15% da ottobre a tutto marzo prossimo. Tale proposta è stata per ora accolta molto tiepidamente se non con freddezza, del resto di clima si tratta, dalla maggior parte degli stati membri. Si apre cosi un’altra vertenza, come se non fossero già troppe quelle attualmente sul tavolo. Come appena riportato, il fair play sta prendendo le distanze dall’attuale contesto sociale del mondo. Fornirgli argomenti necessari perchè torni sui suoi passi non sarà facile. Sarà doveroso tentare e farlo subito, anche perchè non nuoce.