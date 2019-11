Quanto costa aprire una lavanderia in franchising con Bloomest Laundry

Se hai deciso di avviare una lavanderia self service a gettoni, sicuramente ti sarai chiesto quali sono i costi per avviare l’attività, a quanto ammontano gli investimenti, quanto tempo ci vuole per ammortare i costi iniziali e quali saranno i profitti.

Con Bloomest capire queste cose è semplice in quanto si tratta di un partner che offre diverse soluzioni, complete e trasparenti, per avviare la nuova attività in maniera tranquilla.

Quali sono i costi e quali sono i ricavi

Prima di pensare ai costi ed ai ricavi, vedi i prezzi per una lavanderia su Bloomest , ma, in generale, bisogna tenere conto delle seguenti voci riguardo ai costi:

investimento iniziale: comprende le macchine e l’adeguamento degli impianti,

caparra e affitto del locale commerciale: varia in base alla città e all’ubicazione (centrale o periferica),

spese varie,

manutenzione,

assicurazione,

costi variabili: utenze e rifornimenti di detersivo e ammorbidente.

I ricavi scegliendo Bloomest come partner sono stimati in una cifra che va dagli 80 ai 130 mila euro annui. Ciò vuol dire che l’investimento iniziale, di cui vedremo a breve il dettaglio, si può ammortare in 2 o 3 anni al massimo.

Investimento iniziale: cosa comprende?

Scegliendo Bloomest Laundry si possono avere una serie di servizi compresi nei costi di avviamento, tutti pensati per facilitare il nuovo affiliato nel suo percorso.

Questi servizi si riassumono in:

ricerca e progettazione del locale commerciale migliore,

macchinari Miele professional (lavatrici e asciugatrici), attrezzature e complementi d’arredo,

registratore di cassa con controllo remoto tramite app Bloomest,

formazione specifica per imparare la gestione e la promozione dell’attività,

consulenza specifica dopo l’avvio,

consulenza per l’allestimento della lavanderia,

sito internet personalizzato e studiato secondo le strategie di web marketing,

materiale per la promozione del punto vendita,

garanzia di 2 anni sugli apparecchi Miele.

Con Bloomest ed il pacchetto System 4Club soluzioni in mano potrai avere ciò che ti serve per avviare la tua nuova attività seguendo la strada del successo: progettazione 3D, direzione lavori, formazione specifica e la migliore attività di marketing per promuovere la tua azienda. Tutto compreso nel costo iniziale così da poter iniziare direttamente con la gestione, senza doversi preoccupare di iter burocratici o pianificazioni strategiche.