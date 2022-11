Quanto costa sostituire la pompa del carburante?

La pompa del carburante, anche chiamata pompa della benzina, è uno strumento meccanico che fa parte dell’impianto di alimentazione di un veicolo. La sua funzione è quella di permettere l’estrazione del carburante dal serbatoio e di generare un flusso costante verso il motore che, in questo modo, può continuare a essere alimentato durante la marcia. Composta da una serie di elementi metallici e guarnizioni, la pompa del carburante è formata da una sezione idraulica, contenente le valvole di aspirazione e quelle di scarico, e una sezione pneumatica, collegate da una membrana elastica che costituisce l’elemento pompante vero e proprio. La pompa del carburante deve funzionare nella maniera più efficiente possibile per non danneggiare il motore e per non comportare consumi e costi eccessivi: essa svolge, dunque, una funzione fondamentale per il corretto funzionamento di un veicolo, permettendo di gestire le varie fasi di guida, dalla partenza al cambio di marcia. Come ogni parte del veicolo, però, anche la pompa del carburante può essere soggetta a guasti e malfunzionamenti di varia natura. Diventa necessario, dunque, conoscerne le caratteristiche e capirne i problemi per saperein quali casi è necessario valutare la sostituzione con una unità nuova o usata. Nel caso in cui optassi per la seconda scelta, potresti considerare anche rivenditori affidabili online: per esempio, per quanto riguarda i pezzi dell’impianto di alimentazione, li puoi trovare qui.

Conoscere i problemi

Ci sono dei segnali importanti che possono essere il sintomo di problemi di varia natura alla pompa del carburante. In alcuni casi, per esempio, potresti riscontrare delle difficoltà nel mantenere costante la velocità o avvertire una sensazione di sofferenza del motore, vagamente simile a quella di quando si guida con il serbatoio quasi vuoto. Un altro possibile sintomo di problemi alla pompa carburante è il surriscaldamento del motore: se la pompa è guasta o non funziona correttamente, il motore potrebbe essere costretto a lavorare in condizioni complicate. In questa situazione, il veicolo potrebbe arrivare a fermarsi dopo una manciata di minuti. Dovresti prestare attenzione anche ad alcuni tipi di rumori: se sentissi uno scoppiettio o se notassi ritorni di fiamma, sarebbe una buona idea quella di controllare la pompa del carburante. Un flusso di carburante incostante o inadeguato, inoltre, può causare problemi seri anche al motore e provocare disagi in fase di avvio o in accelerazione. Un ultimo segnale di problemi alla pompa carburante è l’accensione della spia del motore sul cruscotto.

I costi per la riparazione e per la sostituzione

Nella maggior parte dei casi di guasto o rottura totale della pompa del carburante, intervenire per tentare una riparazione è impresa ardua. Molti meccanici, in questi casi, tendono a suggerire una completa sostituzione, il cui costo può oscillare significativamente in base al marchio e al modello dell’automobile, ma anche al tipo di pompa e alla sua qualità. Generalmente, il pezzo in sé ha un prezzo che può partire da cifre superiori ai 200€ e si spinge fino ai 700-800€, a cui devono inevitabilmente essere aggiunti i costi di manodopera per l’effettiva sostituzione, anch’essi piuttosto variabili. In generale, esiste la possibilità che l’intervento di un professionista arrivi a far aumentare il prezzo di 200-300€. Per quanto la sostituzione della pompa del carburante non sia un’operazione particolarmente complessa e quindi non richieda particolare esperienza in questo ambito, vista la sua delicatezza e l’importanza della funzione svolta, è consigliabile affidarsi a tecnici specializzati. Piuttosto, per provare a contenere i costi nel caso in cui sia necessaria la sostituzione della pompa del carburante, il miglior consiglio è quello di non escludere a priori l’acquisto di un pezzo usato: con questo stratagemma, infatti, si può ottenere un risparmio di qualche centinaio di euro, anche considerando il costo della manodopera.

Un consiglio finale

Qualora dovessi notare qualcuno dei sintomi tipici di un guasto alla pompa del carburante, sarebbe preferibile non temporeggiare troppo ed effettuare subito un controllo: se i problemi dovessero estendersi al motore, infatti, i guai potrebbero essere decisamente peggiori.