Quanto dobbiamo avere paura dei terremoti? Sismologia, focus in Basilicata: a che punto è la ricerca

Si svolgerà il prossimo mercoledì 21 agosto, alle ore 18 nella Sala Consiliare del Comune di Terranova di Pollino (Potenza), il seminario dal titolo “Ma dobbiamo avere paura dei terremoti? Dalle esperienze alla Cultura della prevenzione sismica”. L’evento, curato da Teresa Tufaro, assegnista di ricerca presso la Sede de L’Aquila dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), avrà l’obiettivo di illustrare il fondamentale contributo della ricerca scientifica nella comprensione dei terremoti e nello sviluppo di metodi efficaci di mitigazione del rischio sismico. “La Terra è un sistema dinamico e in continua evoluzione, composto al suo interno da rocce disomogenee per densità, caratteristiche dei materiali, pressione e temperatura cui sono sottoposte. Questa elevata disomogeneità interna – si legge in una nota dell’Ingv – provoca lo sviluppo di forze negli strati più superficiali, che tendono a riequilibrare il sistema spingendo le masse rocciose le une contro le altre e deformandole. I terremoti sono un’espressione e una conseguenza di questa continua evoluzione, che avviene in centinaia di migliaia e, in alcuni casi, di milioni di anni. Il terremoto si manifesta come un rapido e violento scuotimento del terreno e avviene in modo inaspettato, senza preavviso. Essere preparati è, quindi, il modo migliore per mitigare le possibili conseguenze di un sisma”.