Quanto è popolare la roulette online nel 2020

La roulette è un classico gioco da casinò terrestri che spopola anche in quelli online grazie anche alle tante varianti con cui vengono proposte, come la tipologia con croupier dal vivo che le rende ancora più eccitanti. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo perché la roulette online è diventata così popolare nel corso dell’anno 2020.

Quali sono i diversi giochi di roulette online disponibili?

La roulette online potrebbe non avere tante varianti quanto il poker, ma quelle che vengono oggi proposte sono ugualmente distintive e, proprio come con il poker, se ti ritrovi a giocare ad una variante leggermente diverse le une dalle altre, come ad esempio la roulette dal vivo .e che non conosci a fondo, buttare via i tuoi soldi.

Per questo motivo, prima di scegliere qualsiasi gioco di roulette su Internet, leggi la nostra guida che risponde a domande del tipo cosa le rende diverse le une dalle altre, quali sono le più gettonate o ancora chi sono i casino migliori che le propongono.

Le risposte in tal senso sono brevi e concise; infatti, a riguardo della prima è importante sottolineare che a parte le suddette varianti ci sono anche dei giochi di roulette online su cui è possibile optare come ad esempio versioni gratuite quindi senza versare soldi quelle che invece richiedono puntate con denaro vero.

In riferimento alla seconda domanda invece va detto che le più gettonate sono la roulette americana e quella europea. La differenza sostanziale tra le due è davvero minima, infatti, hanno lo stesso layout, le medesime regole, eguale ritmo e anche i pagamenti sono identici.

L’unica differenza è che le ruote europee hanno 37 tasche mentre le americane ne hanno 38. Ciò è dovuto al fatto che queste ultime propongono non solo lo zero ma anche il doppio zero.

Giocare alla roulette europea invece mette contro un vantaggio del banco del 2,70%, a differenza del vantaggio del 5,26% della roulette americana. A questo punto se hai la possibilità di scegliere tra i due giochi di roulette online, vai sempre con la ruota europea.

Nelle impostazioni del casinò dal vivo, tuttavia puoi trovare entrambe le varianti, indipendentemente che tu stia giocando su un casinò europeo che americano.

Il boom della mini roulette online

Un’altra interessante variante online è la mini-roulette. Questa è essenzialmente la stessa di un normale gioco di roulette su Internet, ma ci sono molte meno tasche sulla ruota (normalmente dodici).

Anche i pagamenti, ovviamente, sono stati adeguati alla caratteristica strutturale del gioco.

Tuttavia va altresì aggiunto che questi tipi di roulette online generalmente non offrono quote migliori, ma rappresentano comunque una varietà interessante soprattutto per i giocatori d’azzardo che intendono ottenere dei profitti rapidi e soddisfacenti.

Dove giocare alle roulette online?

A seconda che tu stia cercando varianti del gioco della roulette online e magari per ottenere un certo vantaggio statistico (come nel caso della roulette europea), o perché stai morendo dalla voglia di sperimentare una certa varietà di gioco d’azzardo su Internet (come con la roulette mini), devi sapere che tra i tanti casinò che li propongono ce ne sono alcuni di rilevante fama e quindi molto affidabili.

Questi sono i siti web noti per la loro grande varietà di giochi di roulette online e, cosa altrettanto importante, hanno tutti una fantastica elaborazione dei pagamenti e opzioni di assistenza clienti a dir poco soddisfacenti.

Come in precedenza annunciato poc’anzi, ecco due tra i migliori casinò che sono autorizzati ad operare in Italia e che sono tra i più seri ed apprezzati anche per quanto riguarda la roulette in tutte le sue varianti.

Il primo è quello denominato Leo Vegas che è un casinò online svedese attivo dal 2011. L’azienda deve il suo successo alla focalizzazione sui giochi da casinò mobile, cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.

Oggi Leo Vegas è tra i siti di giochi online più popolari e ha oltre 30 premi importanti sotto il suo nome. Leo Vegas tra l’altro offre bonus di iscrizione, di deposito e sconti occasionali.

Il secondo invece è sicuramente 888 Casino ovvero una piattaforma di gioco online sempre più popolare lanciata nell’anno 1997. Con milioni di utenti, il sito mobile del casinò è una di quelle caratteristiche che rende il marchio 888 ancora più popolare.

La versione mobile è tra l’altro compatibile con i dispositivi Android, Windows e iOS. I nuovi giocatori che si uniscono a questo sito mobile ricevono un generoso pacchetto di benvenuto che include un bonus sul primo deposito del 100%.