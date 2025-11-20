Quanto guadagna l’Italia dai giochi online: molto più di quanto pensi

Gli italiani amano trascorrere il loro tempo libero online tra videogiochi e piattaforme di casino, ma quanto frutta tutto questo allo Stato? Il fatturato è di miliardi di euro e il peso sul bilancio pubblico è notevole. Magari non ci pensiamo, ma il gioco ha un grandissimo impatto sull’economia digitale italiana.

Quanti soldi muove il gioco online in Italia oggi

In Italia si gioca, eccome. Nel 2024 le entrate totali sono arrivate a 157,5 miliardi di euro, di cui 92 miliardi che provengono dal settore online. Il gettito per lo Stato, quindi, ammonta a circa 12 miliardi. Quindi, parliamo di un settore che continua a garantire delle entrate stabili ogni anno. La spesa, cioè il margine lordo dopo le vincite, si attesta a circa 21,6 miliardi, in lieve crescita. Sono cifre che ci aiutano a capire la scala del fenomeno, al di là delle mode del momento. Questi numeri fanno capire quanto l’online abbia un peso notevole nei conti pubblici e nei ricavi della filiera. E non abbiamo incluso i ricavi dai videogiochi per ora!

Videogiochi ed eSport: una filiera digitale che cresce ogni anno

Il mercato italiano dei videogiochi vale 2,4 miliardi di euro, in crescita del 3%. Il settore dei software pesa 1,8 miliardi (+11%), mentre l’hardware flette dopo il picco post-lancio console. Gli appassionati sono circa 14 milioni e cresce anche il made in Italy con più imprese (+25% in due anni), più occupati (+17%) e fatturato degli studi in grande progresso (+36%). È un’industria che investe, che crea delle competenze e che attrae le partnership internazionali. Quindi, i videogiochi non portano delle imposte specifiche come il gioco pubblico perché non sono tassati, ma generano ricavi, occupazione e indotto, cioè valore economico extra rispetto al gettito dei giochi regolamentati.

Dove finisce la spesa e come vengono investiti i guadagni

Il segmento dei casinò online è tra i principali motori della spesa. Le piattaforme offrono giochi da tavolo, live dealer e tante tipologie di slot online, che storicamente trainano i volumi e la frequenza. Qui lo Stato incassa le imposte calcolate sui margini (non sulla raccolta lorda), perciò il gettito cresce al crescere della spesa netta del settore, non semplicemente del numero di giocate. È anche il canale dove l’online mostra la sua forza grazie all’accesso da mobile, alle offerte continuative e a un’esperienza sempre più vicina a quella live. Ogni euro di spesa nei casinò online attiva le forniture e i servizi specializzati e crea lavoro ad alta intensità digitale sul territorio. Se sommiamo tutto questo al gettito, si capisce perché l’online sia considerato un tassello strutturale dell’economia italiana dei contenuti e dell’intrattenimento. Quindi, per farla breve, l’Italia incassa due volte dal gioco online:

Da un lato il gettito del gioco pubblico, vicino ai 12 miliardi nel 2024

Dall’altro un’industria videoludica da 2,4 miliardi che cresce tra imprese e occupazione

Non sono flussi paragonabili tra loro, ma raccontano la stessa cosa, cioè che il digitale dell’intrattenimento muove più valore di quanto pensiamo, tra entrate fiscali e filiere industriali.