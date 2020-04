Quanto vale il casinò online nel 2020?

Se in Italia c’è un settore che non conosce crisi, è quello dei casinò online. Anche quando il comparto del gambling subisce una battuta d’arresto, le sale da gioco telematiche e il poker digitale continuano a registrare risultati positivi. Un successo destinato a durare?

Casinò online: i numeri del 2019 e del primo trimestre 2020

Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nel 2019 il settore del gioco online ha registrato un fatturato pari a circa 970 milioni di euro, con un aumento record del 12,4% rispetto al 2018. Per il solo settore del casinò online, l’incremento è pari al 17%, l’equivalente di 830 milioni di euro. Il trend positivo si conferma anche nei primi tre mesi del 2020, con introiti per 81,82 milioni di euro in gennaio, 78,13 milioni in febbraio e 94 milioni in marzo (+29% rispetto allo stesso mese del 2018). Se il fatturato del primo trimestre non subirà flessioni nei prossimi mesi, il 2020 si chiuderà con introiti per almeno 1 miliardo e 15 milioni di euro.

L’impennata del poker online

Il gioco del poker è un grande classico: talmente noto che, paradossalmente, negli ultimi anni è passato in secondo piano. Gli italiani lo stanno riscoprendo. In un anno, la spesa nel settore è più che raddoppiata: da 7,2 milioni di euro nel marzo 2019 si è passati a 16,1 milioni di euro nello stesso mese del 2020. I tornei online, complice la tecnologia che rende l’esperienza immersiva, sembrano il nuovo passatempo per gli appassionati di gambling del Belpaese. Una delle grandi novità è infatti la realtà aumentata, che consente di muoversi in uno spazio virtuale come se fosse reale, con un croupier e altri giocatori: un’esperienza che dà un nuovo appeal a giochi come poker, roulette e baccarà.

La conferma delle slot machine

Le slot machine hanno sempre il vento in poppa. I dati del settore, con 10 milioni di euro spesi nel marzo 2020 contro i 5 milioni di introiti medi nel periodo precedente, sono ancora una volta più che positivi. Per le slot machine come per il poker, ad attirare i giocatori sono i premi, ma soprattutto le novità. Le piattaforme di casinò online più all’avanguardia fanno di tutto per offrire ai loro clienti un numero sempre maggiore di slot machine, aggiungendo regolarmente nuovi giochi, creati da sviluppatori di punta, spesso ispirati a film celebri e a serie televisive di successo. E i clienti, come dimostra il fatturato, le ricompensano con la loro fedeltà.

Il futuro del gambling è nel casinò online?

Il futuro non si legge in una sfera di cristallo, ma nel settore del gambling online alcune tendenze sembrano talmente chiare da potersi permettere di fare previsioni. L’avanzata dei casinò online continuerà anche nei prossimi anni. Il loro sviluppo avverrà forse a scapito delle case da gioco fisiche, destinate ad una clientela relativamente ridotta molto più specifica di quella online, abituata a spostarsi per accedere ai grandi casinò europei e a giocare somme importanti per un periodo di tempo relativamente breve. Il profilo dei giocatori online è diverso: tutti possono partecipare, la sala da gioco per loro è sempre aperta, basta un po’ di tempo libero nell’arco della giornata per fare una puntata.

La crescita del gioco online è accompagnata e sostenuta dall’evoluzione tecnologica. Un torneo di poker su smartphone o una puntata alle slot machine con il proprio tablet sono ormai la norma e sono alla portata di tutti. Gli introiti delle case da gioco online aumentano di conseguenza e la soddisfazione dei giocatori, invitati a vivere esperienze sempre nuove, cresce.