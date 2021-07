Quanto vale il mercato globale dei giochi oggi

Il mercato globale dei giochi ha raggiunto i 162,32 miliardi di dollari nel 2020. Entro il 2026, tale numero dovrebbe salire a 295,63 miliardi di dollari. In altre parole, il settore è in piena espansione e incredibilmente competitivo. Per stare al passo e andare avanti, è essenziale rimanere aggiornati sulle ultime informazioni da tutto il mondo.A tal fine, Google è intervenuta, con il Google for Games Global Insights Report 2021. Copre le domande chiave che gli sviluppatori di giochi si pongono sul mondo dei giochi, in tutto il mondo, mentre ci muoviamo nel prossimo decennio: cosa cercano i giocatori online? Cosa li tiene impegnati? Cosa stanno acquistando? E cosa possono aspettarsi i giocatori dopo?

Le tendenze globali per il settore del gaming attuale

Il rapporto copre queste domande essenziali, alcune statistiche sorprendenti e uno sguardo ad alcune delle principali tendenze globali, tra cui il boom delle giocatrici e dei giochi competitivi in ​​alcuni dei più grandi mercati del mondo, i cambiamenti nel modo in cui i giocatori pagano e come la natura stessa di il gioco sta cambiando con l’evoluzione della tecnologia all’avanguardia.Questo viene fornito con una copertura più approfondita di alcuni dei più grandi argomenti del settore da parte di un gruppo di esperti del settore di Google for Games.Ecco uno sguardo più da vicino a come stanno valutando alcuni dei leader di Google. Aspetti che si stanno mostrando fondamentali per quello che è il mercato del gaming e del gambling odierno, come si può vedere dai dati che sono emersi per i casino italia durante il precedente triennio. L’offerta ha infatti mutato volto e pelle, concentrandosi su una identità di gioco e di attrattive differenti, rispetto a qualche anno passato. Oggi tra le attrattive più presenti e cliccate troviamo infatti giochi come la roulette, il baccarat e soprattutto il blackjack digitale, che sta riscuotendo enorme successo a livello internazionale.

L’ascesa del “gioco come stile di vita”

Stare a casa ha significato che il numero di persone che giocano è aumentato drasticamente, così come il tipo di giochi che le persone stanno giocando. I download di giochi globali sono aumentati del 75%, dal 2019 al 2020, e il tempo di visualizzazione per il live streaming di giochi è aumentato del 45%.”Come parte della pandemia, abbiamo visto che i giochi continuano a essere il modo in cui le persone creano e mantengono connessioni”, afferma Meagan Timney, Head of UX, Stadia at Google. “Il gioco è cresciuto come un’esperienza socialmente connessa, sia che si trattasse di guardare streaming o utilizzare i giochi come un modo per connettersi con la famiglia e gli amici mentre si riparava a casa”.Poiché l’emergenza sanitaria ha alterato il quotidiano, l’industria dei giochi ha dovuto diventare un po’ più creativa, con un potenziale spostamento del mercato verso piattaforme di gioco più digitali e basate su cloud. Ciò significava che un’esperienza senza interruzioni è diventata fondamentale: giochi facili e veloci da avviare, facili da mettere giù e riproducibili ovunque, su una varietà di dispositivi, che cambiano senza soluzione di continuità nell’arco di una giornata.”La grande opportunità qui è che gli sviluppatori considerino modi per rendere più facile per i giocatori entrare e uscire dall’azione – e le piattaforme di cloud gaming possono essere un ottimo modo per aiutare a supportare questo”, afferma Timney.

Le stime secondo Google per il mercato odierno del gioco online

C’è anche un enorme pool di potenziali giocatori là fuori che rimane in gran parte non sfruttato, dice. Google stima che dal 15 al 30% della popolazione abbia una o più disabilità, ovvero circa 300-400 milioni di potenziali giocatori con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive in tutto il mondo.

“L’asticella dovrebbe essere posta in alto come settore per consentire esperienze a persone con disabilità visive, uditive o motorie”, afferma. “Ciò che significa per gli sviluppatori è continuare a porre maggiore enfasi sull’accessibilità e la facilità d’uso nei loro giochi, sia attraverso l’hardware che forniamo sia attraverso le piattaforme e le soluzioni che creiamo” secondo Timney.

Considerazioni finali

Ciò significa personalizzare i giochi per renderli più equi e approfondire il modo in cui i giocatori interagiscono con un gioco, non solo in modi tradizionali, ma attraverso vari dispositivi. Significa anche pensare a quell’esperienza cross-device senza soluzione di continuità e a come appaiono quei momenti narrativi per le persone che entrano e escono dai giochi, indipendentemente da come si presentano a quel gioco o interagiscono con esso.

Incoraggiare gli sviluppatori a dedicare del tempo a comprendere a fondo le loro popolazioni di gioco e le aree in cui i loro giocatori potrebbero essere meglio serviti, che si tratti di generi diversi, caratteristiche di accessibilità, permettendo e pensando davvero a come investire in giochi che consentono quella connessione e immersione. Bisogna ora concentrarsi su connessione, personalizzazione e accessibilità, dato che saranno queste le chiavi del successo nel mondo dei giochi digitali in futuro, come stiamo imparando a osservare durante questi ultimi anni.