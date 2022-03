(Adnkronos) – Per ora non ci sarà un allargamento della quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 70. A quanto apprende l’Adnkronos Salute la Commissione tecnica scientifica (Cts) dell’Aifa, che si è riunita questa mattina a Roma, ha frenato su questa ipotesi non essendoci ancora evidenze sui rischi di malattia grave, anche nelle Rsa. Rimane quindi, per ora, l’indicazione della quarta dose solo agli immunodepressi.