MILANO (ITALPRESS) – Terza vittima del Coronavirus in Lombardia, la quarta in Italia. Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e’ morto un uomo di 84 anni, ricoverato da tempo per patologie pregresse.

