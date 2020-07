Quartararo pole al Gp Andalusia con Rossi 4°, Marquez rinuncia

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Andalusia, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota della Yamaha Petronas è davanti a tutti nelle qualifiche facendo registrare il tempo di 1’37″007. Con lui in prima fila Maverick Vinales che ottiene il secondo crono a 95 millesimi e Francesco Bagnaia con il terzo tempo. Ottimo quarto tempo per Valentino Rossi a +0″335, sesto invece Franco Morbidelli.

Marc Marquez, da parte sua, alza bandiera bianca. Il campione del Mondo della Honda ha deciso di abbandonare le qualifiche. Il pilota spagnolo in mattinata ha disputato la terza e poi la quarta sessione di prove libere, ma la frattura all’omero destro rimediata solamente sei giorni fa non gli ha permesso di spingere al massimo nelle qualifiche. Da lì la decisione definitiva di abbandonare la sessione di qualifiche.

“Marquez non si è trovato bene nel pomeriggio come successo questa mattina e abbiamo deciso insieme di non fare la gara e pensare alla prossima. Siamo un team e pensiamo che questa sia la scelta migliore” ha detto il team manager della Honda, Alberto Puig, al termine delle qualifiche.

