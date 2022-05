Nei talk show, ripetitivi, noiosi e con gli stessi personaggi, si invitano giornalisti russi con una crudele speranza

Che diano ragione al conduttore, che vive in un paese libero e che guadagna, senza molto merito, un sacco di soldi. Mentre quei poveretti, per pochi rubli, debbono sostenere che la guerra è giusta. Anche gli ospiti sperano che cadano in errore e ammettano che l’aggressione all’Ucraina è un crudele sopruso. Nessuno si rende conto che, se questo dovesse accadere sarebbe la condanna per quei colleghi, costretti da Putin a difendere la sua dittatura. Molto più umani, invece, i telespettatori sperano che non sbaglino per poter tornare sani e salvi dalle loro famiglie.

Come pure rapinatori e assassini, mafiosi e camorristi, qualsiasi criminale ha un motivo per delinquere. Rubare ai più deboli, uccidere chi non versa il pizzo, fare agguati agli innocenti. È una riflessione che nessun commentatore ha fatto finora. Anche quella in Ucraina è una crudele guerra di rapina. Lo scrive il mio amico Niky Chichi per aprire gli occhi a chi ha in antipatia l’America. Ragioni politiche – come suggeriscono saggiamente Draghi e Macron a Biden – non consentono di sbattere in faccia al responsabile il crudele comportamento, ma i suoi sostenitori ci riflettano.

Tutti in fila ogni giorno per l’hamburger americano. Non è solo un pasto diverso e più gustoso, ha anche il sapore della libertà. 850 locali sempre affollati, sparsi in tutta la Russia, 20 dei quali a Mosca. Un colossale business, come ovunque, che rende miliardi di rubli l’anno. Ma gli imprenditori sanno rinunciarci per difendere i loro principi. Da oggi tutti chiusi, clienti delusi, migliaia di dipendenti disoccupati e fornitori impoveriti. La democrazia ha anche il costo della rinuncia. Gli USA non esitano a pagarla anche rimettendoci tanti soldi. Eppure c’è chi non gli è grato.

Arriva sempre la possibilità di riscattarsi laddove c’è libertà e democrazia. Basta un gesto che salvi l’umanità dalla vergogna. Riesumare un comunismo, che nella nostra società non esiste più, è una gag solo per chi gli scodinzola ancora attorno. Riportare la pace in Ucraina e in Europa sarebbe, invece, un eroismo da grande leader. Non c’è neppure bisogno di criticare la NATO, di cui fu sostenitore in altri tempi. E poi, non andava da bambino col padre in visita ai cimiteri militari americani? Anche questa bugia gli perdoneremmo assieme al ridicolo in cui ci fece cadere.

Francesco Abrignani non c’è più, chi lo conobbe ne soffre. Per l’età non eravamo amici ma ero un suo ammiratore