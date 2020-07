Quarto capitale della legalità, premiato Catello Maresca

di Francesco Bellofatto

Quarto ricorda il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta in occasione del 28° Anniversario della strage di via D’Amelio, con la terza edizione del Premio Nazionale “19 luglio1992, Terra Viva, dalla parte della legalità”, allesgnato al Sostituto Procuratore della Repubblica Catello Maresca, e chiamando a confronto rappresentanti istituzionali, rappresentanti del mondo associativo e della cultura, magistrati e artisti, testimoni in prima linea nella lotta alla malavita organizzata.

Sul palco antistante il Municipio del Comune flegreo, sotto il grande sfondo con le immagini di Falcone, Borsellino e delle vittime di Capaci e via D’Amelio, nell’ambito della serata organizzata dall’Associazione Terra Viva, presentata dai giornalisti Ilaria Urbani e Angelo Zanfarino, con Mery D’Onofrio, si sono alternati, con le loro testimonianze, Salvatore De Maio Fondatore Associazione Terra Viva. Angela Iovino, vedova di Maikol. vittima innocente della criminalità, Giuseppe Conte. Direttore generale delle Risorse umane INPS e gli on. Iolanda de Stasio e Lello Topo, Lucia Di Mauro, vedova della guardia giurata Gaetano Di Mauro.

Dopo le toccati testimonianze dei parenti delle vittime innocenti della malavita organizzata e l’intervento musiale di Peppoh, sono intervenuti Roberto Catani, presidente Associazione Legalità Organizzata, i consiglieri regionali Loredana Raja, Valeria Ciarambino e Carmine De Pasquale, lìeuroparlamentare Isabella Adinolfi, Don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don Giustino su un immobile confiscato alla malavita organizzata, Mauro Esposito, testimone di giustizia, Antonio D’Amore, direttore generale ASL Napoli 2 e Alfonso Barbarano, presidente della Corte d’Appello d’Assise.

Ricevendo il Premio Nazionale Terra Viva, il Sostituto Procuratore Maresca ha sottolineato l’importanza della legalità nella vita di tutti i giorni: “L’Italia sta attraversando un periodo molto particolare – dice il magistrato – . Purtroppo, mi sembra che si stia creando una pesante frattura tra le imprese che riescono a fronteggiare i ritardi dello Stato e una consistente parte di attività commerciali e imprenditoriali che invece questa crisi non riesce ad affrontarla. In questo contesto la criminalità organizzata prospera, trovando terreno fertile per le sue attività. Le organizzazioni malavitose hanno liquidità, che è proprio quello che manca oggi a chi opera nelle attività di impresa a causa dei ritardi della politica. La tentazione di rivolgersi a strutture criminali è forte e questo si traduce nella crescita esponenziale di alcuni fenomeni illegali, in primis quello dell’usura. In questo contesto, il ruolo di tutti quelli che operano nella legalità, in primis i professionisti, è fondamentale. Bisogna agire in fretta: dobbiamo arrivare prima noi di loro, e possiamo farlo soltanto mettendo in campo tutte le nostre competenze e un lavoro sinergico”.

Per Gaetano Manfredi, Ministro per l’Università, “ricerca ed alta formazione sono centrali per uno sviluppo all’insegna della legalità. Se la lotta alla corruzione. civile, morale ed economica – prosegue il Ministro – si fonda anche sull’istruzione, l’Università non può non fare la propria parte e non intende sottrarsi”.

“Siamo convinti che la legalità vada praticata ogni giorno con atti e fatti concreti – dice il Sindaco di Quarto Antonio Sabino, concludendo la manifestazione – e, in quest’ottica, a

dicembre scorso abbiamo inviato all’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati la volontà di prendere in gestione oltre 60 immobili confiscati al clan Nuvoletta-Polverino. Siamo il Comune della Campania con il maggior numero di beni assegnati: una grande responsabilità che è anche uno stimolo a fare sempre di più su questo versante”.