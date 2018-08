Quarto, sprofonda una strada: disagi per il traffico

Chiusa al traffico veicolare via Casalanno a Quarto, sprofondata nella tarda serata di ieri. Si è aperta una voragine sulla corsia di sinistra in direzione Quarto centro, tempestivamente segnalata da automobilisti e residenti ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e dell’ufficio segnaletica che hanno provveduto a transennare l’intero tratto e a porre la cartellonistica delle deviazioni da seguire. La strada e’ un segmento di collegamento importante tra il centro e la periferia. Al momento il traffico e’ deviato sulle parallele via Marmolito e via Kennedy con intersezione via Crocillo. Tra le ipotesi del cedimento di via Casalanno, in cui recentemente erano stati rifatti i sottoservizi e l’intero manto di asfalto, infiltrazioni d’acqua piovana o un guasto alla rete fognaria.