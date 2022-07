Quarto, troppe interruzioni di energia elettrica: interviene il Codacons

Dal 25 giugno 2022, nel Comune di Quarto (NA) il servizio dell’energia elettrica non sta funzionando correttamente, con diversi blocchi, anche prolungati, nel corso delle giornate. L’ultimo blackout c’è stato il 6. luglio 2022, dalle ore 15:00 P.M., con ripristino, per alcune vie del Comune di Quarto –Napoli, anche alle ore 7:00 A.M. del 7 luglio 2022. Queste continue e prolungate interruzioni dell’energia elettrica sta recando numerosi disagi sia sotto il profilo umano, si pensi alle famiglie con anziani, disabili, bambini; che sotto l’aspetto commerciale, ad esempio bar – ristoranti – pizzerie – parrucchieri.

Il Codacons di Napoli, attraverso gli avvocati Giuseppe Ursini e Domenico Terracino, ha deciso di intervenire scrivendo ad Enel Distribuzione S.p.a. per richiedere un ripristino immediato e definitivo del servizio dell’energia elettrica, oltre al versamento automatico dell’indennizzo previsto dall’Arera – delibera 654/2015.