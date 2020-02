Quattro aziende campane al week end dei golosi (e del business) promosso da Ieg a Montichiari

Conto alla rovescia per la 9° edizione di Golositalia, la manifestazione firmata da Italian Exhibition Group che da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio, al Centro Fiera del Garda di Montichiari, in provincia di Brescia, sarà vetrina delle novità del settore e occasione di incontro e sviluppo per l’intera filiera dell’enogastronomia, un appuntamento gettonatissimo dagli appassionati di food e al contempo la piattaforma di business di riferimento per l’ho.re.ca. del nord- ovest. Dal 22 febbraio al 25 apre infatti al grande pubblico l’area Gourmet di Golositalia: il tradizionale appuntamento con le specialità culinarie più curiose, gli ingredienti più golosi e le materie prime più pregiate. Gli appassionati del buon cibo di qualità, avranno a disposizione un percorso di visita ricco di stimoli sensoriali attraverso i padiglioni 7 e 8 della fiera (ingresso consigliato padiglione 7 bis). Un vero e proprio paradiso per i foodies che potranno scoprire, degustare e acquistare prodotti tipici e insoliti da tutta Italia. Tante le novità del 2020 che verranno annunciate nei prossimi giorni per un “lunghissimo” week end di piacere.

Domenica 23 febbraio (e fino a mercoledì 26 febbraio 2020) Golositalia aprirà poi l’area professional. Attrezzature, tecnologie, impianti, accessori e prodotti del food & beverage animeranno l’area Foodservice della fiera che concentrerà nel padiglione 5 le attività di matching per il segmento del “fuori casa”, potenziando le occasioni d’affari e offrendo opportunità di formazione e crescita per i professionisti del pasto fuori casa. Le realtà più importanti della distribuzione e produzione presenteranno novità e tendenze utili per gli operatori di attività commerciali quali bar, ristoranti, pizzerie, hotel, strutture ricettive.

Non mancheranno i sapori e le eccellenze campane: sono 4 le aziende presenti da Napoli e Salerno. Eccole.

Un importante focus sulla formazione sarà garantito dalla partnership con la prestigiosa Cast Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia degli Alimenti), che rinnova anche in questa edizione l’offerta di eventi per i professionisti del food e per gli studenti. Attraverso Cast Professional organizzerà dimostrazioni e show cooking per gli operatori, con particolare attenzione alla cucina salutare e all’utilizzo delle nuove tecnologie. Con il programma Cast 4 school si concentrerà su pillole formative rivolte agli studenti delle scuole alberghiere e non solo, mentre con il coinvolgimento dell’agenzia Welcome proporrà ai gestori di attività commerciali un approfondimento sulle strategie di comunicazione, dall’analisi di mercato alla promozione efficace.

Alla sostenibilità in cucina, infine, saranno dedicati alcuni incontri con le aziende del settore, affiancate dalla Cooperativa Cauto, nata a Brescia nel 1995, che approfondirà il tema dello spreco alimentare offrendo soluzioni green specifiche per la ristorazione.

Attesa anche per le battute finali dello spettacolare Trismoka Challenge, giunto alla 16° edizione. La torrefazione bresciana anche quest’anno ha scelto il palcoscenico di Golositalia per decretare il vincitore dell’avvincente talent con cui seleziona i migliori aspiranti baristi delle scuole alberghiere.

Programma e note stampa su www.golositalia.it

INFO UTILI

Date di manifestazione

Sabato 22 febbraio: apertura area Gourmet (Pad 7 e 8, ingresso consigliato pad. 7 bis) per il pubblico che non vuol perdere l’occasione di gustare in fiera le eccellenze del Made in Italy.

Da Domenica 23 a Martedì 25 febbraio: si attiva anche l’area Foodservice (Pad. 5, ingresso consigliato pad. 5) per gli operatori professionali dell’Ho.Re.Ca., in contemporanea con l’area Gourmet. I padiglioni della fiera consentono il passaggio per visitare in libertà tutte le aree di manifestazione.

Mercoledì 26 febbraio: apertura esclusiva dell’area Foodservice.