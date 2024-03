Quattro nuovi concept debuttano al 58^ Easter Jeep Safari

AUBURN HILLS (ITALPRESS) – Il marchio Jeep è presente al 58° Easter Jeep Safari, che si terrà sino al 31 marzo a Moab, nello Utah, con quattro nuovi concept accattivanti e pronti all’azione.

“L’Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, è il luogo perfetto per presentare i nuovi concept Jeep. Ogni anno, oltre 20.000 appassionati di Jeep si riuniscono per celebrare il brand 4×4 più iconico al mondo”, ha dichiarato Bill Peffer, Senior Vice President e Ressposabile di Jeep per il Nord America. “Dall’elettrificazione 4xe all’impareggiabile potenza del motore 392, i concept Jeep 4×4 di quest’anno dimostrano come la Wrangler più performante di sempre si rivolga a un’ampia gamma di clienti”. Quattro concept unici, targati Jeep e JPP, sono dotati di sistemi di propulsione affidabili e performanti. Il concept Jeep Wrangler Low Down, che riprende il concept Lower 40 del 2009, sfoggia il motore 392 V-8. Il concept Jeep Wrangler 4xe Willys Dispatcher coniuga l’avanzato sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe con un design che ricorda i SUV civili Jeep del primo dopoguerra.

I due concept JPP sono High Top, basato sulla Jeep Gladiator, e Vacationeer, che si ispira alla Jeep Grand Wagoneer. Entrambi sono caratterizzati da sistemi di propulsione a sei cilindri, rispettivamente un V-6 Pentastar da 3,6 litri e un Hurricane Twin Turbo 510. “Il team Jeep Performance Parts from Mopar non vede l’ora di tornare a Moab per il 58° Easter Jeep Safari”, ha dichiarato Mike Koval, Vicepresidente senior per il Nord America di Mopar Service, Parts and Customer Care. “Siamo impazienti di presentare una nuova serie di concept che sono in grado di affrontare alcuni dei tracciati più difficili al mondo. Questo perchè sono dotati dei nostri più recenti componenti e accessori, personalizzati e testati in fabbrica”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).