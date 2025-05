Quattro versioni per la nuova Mercedes-Benz CLA

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz CLA debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 56.665 euro con la motorizzazione 250+ con tecnologia EQ in versione Advanced. Disponibile al lancio anche la versione 350 4matic, con il listino che parte da 62.265. Quattro gli allestimenti disponibili: Advanced, Advanced Plus, Premium, e Premium Plus. Dalla versione Advanced Plus si può scegliere tra l’estetica Progressive e AMG Line.

Con le versioni Premium e Premium Plus è disponibile anche l’estetica AMG Line Plus, che impreziosisce la configurazione con pacchetto night, cerchi da 19″ dedicati, spoiler AMG e cinture di sicurezza rosse. Con consumi straordinariamente bassi e un’autonomia impressionante in questo segmento, CLA porta la mobilità elettrica nella vita quotidiana a un nuovo livello. I primi modelli ad arrivare sul mercato sono la CLA 250+ con tecnologia EQ e la CLA 350 4Matic con EQ Technology.

Con un’autonomia fino a 792 chilometri, la CLA 250+ da 200 kW con EQ Technology offre un ampio raggio nella sua categoria. La CLA 350 4matic con EQ Technology da 260 kW si posiziona come versione prestazionale all’estremità superiore della gamma di modelli.

