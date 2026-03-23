Quattrozampeinfiera, ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gatti

Cani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna Quattrozampeinfiera, uno degli appuntamenti pet-friendly più seguiti in Italia, con un programma fitto di attività, dimostrazioni e iniziative per tutte le età.

Attività e sport per tutti i livelli

Cuore della manifestazione saranno le dog activities, pensate sia per chi è alle prime esperienze sia per i più esperti. In programma discipline come il Mantrailing, in cui il cane mette alla prova il proprio fiuto, e l’Obedience, focalizzata su esercizi di controllo e collaborazione con il proprietario.

Spazio anche ad altre attività cinofile come Rally O, educazione di base e condotta al guinzaglio. Non manca l’Acquadog, dedicata ai cani che amano l’acqua, mentre per i più piccoli sono previste sessioni di puppy class, guidate da educatori qualificati per favorire socializzazione e apprendimento delle prime regole.

Moda e accessori: l’area Pet à Porter

Tra le aree più frequentate si conferma la Pet à Porter, dedicata a stile e accessori. Dai cappottini personalizzati ai collari di design, fino alle borse da trasporto e ai gadget innovativi, l’obiettivo è coniugare estetica e benessere degli animali.

Debutta Podcast in Fiera

Novità dell’edizione napoletana è il format “Podcast in Fiera”, già presente nelle altre tappe del circuito. All’interno di uno studio radiofonico, visitatori, aziende e professionisti raccontano il mondo pet.

Tra i programmi proposti, “Il TG degli Animali” condotto da Simone Cantarini, “Bestie di Casa”, dedicato alla quotidianità con gli animali, e “IntervistePet” con Elena Galliano, focalizzato su tendenze, tecnologie e innovazione nel settore.

Sfilate e iniziative solidali

Tornano anche gli eventi più attesi dal pubblico: la Friends Show by Monge, sfilata amatoriale aperta a cani e gatti di ogni razza, e la Dog Winner by Farmina, riservata ai cani di razza.

Confermata inoltre l’iniziativa solidale #Usatopet, che invita i visitatori a donare accessori usati in buono stato alle associazioni locali, rafforzando l’attenzione verso sostenibilità e supporto agli animali in difficoltà.

Orari e biglietti

La manifestazione sarà aperta dalle 10 alle 19, con chiusura delle casse alle 18.

I biglietti prevedono diverse opzioni:

intero: 15 euro

online: 12 euro

ridotto con coupon: 11 euro

gratuito per bambini da 0 a 5 anni

11 euro per bambini tra 6 e 9 anni (solo in cassa con documento)

ingresso gratuito per invalidità al 100% e accompagnatore

Per informazioni: sito ufficiale e numero 0362 1636218.