Quattrozampeinfiera: alla Mostra d’Oltremare torna la fiera nazionale più importante del mondo pet

Amanti degli animali, preparate guinzagli e crocchette: questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 aprile, la Mostra d’Oltremare ospita l’edizione napoletana di Quattrozampeinfiera, il più importante evento italiano dedicato al mondo pet.

La manifestazione, ormai appuntamento fisso per migliaia di visitatori, accoglierà famiglie, curiosi e naturalmente tantissimi cani (e non solo) per due giornate ricche di attività, dimostrazioni, incontri con esperti e momenti di intrattenimento.

Educazione cinofila e benessere animale

Non solo divertimento, ma anche formazione! Educatori cinofili saranno a disposizione per dare consigli preziosi su come migliorare la relazione con il proprio cane e affrontare le sfide della convivenza. L’evento promuove una quotidianità più inclusiva per chi vive con cani e gatti, offrendo spunti su viaggio, gestione degli spazi domestici e benessere quotidiano.

E per un relax a cinque stelle, debutta la SPA firmata Zoomiguana, un’innovativa area benessere dove gli esperti si prenderanno cura del tuo pet con trattamenti esclusivi, per un momento di coccole e attenzioni senza pari.

Sport, giochi e moda per i tuoi amici pelosi

Gli appassionati di discipline cinofile potranno far provare ai loro cani attività come Rally O, Dog Agility, Obedience, Pet Therapy, Mantrailing, Ricerca Olfattiva e Acquadog. E per i cuccioli, le Puppy Class offriranno momenti di socializzazione e apprendimento.

Gli amanti del fashion troveranno nella Pet à Porter, le ultime tendenze della moda per animali, con accessori di design, cappottini personalizzati e borse trendy per viaggiare con stile.

Aperitivo a sei zampe: un momento di festa

Tra le novità di questa edizione, l’Aperitivo a sei zampe a bordo laghetto Fasilides! Un’occasione unica per condividere un momento speciale con il proprio cane, assaporando snack gourmet firmati Dolci Impronte. Dalle pizzette ai biscotti a forma di osso, fino a speciali drink analcolici per cani, tutto sarà studiato per rendere questa esperienza indimenticabile.

Comfort e accoglienza: ogni dettaglio conta

Per garantire il massimo benessere ai nostri amici a quattro zampe, l’Area Pit Stop offrirà punti di ristoro con abbeveratoi innovativi, mentre la Casa Pet by The Had Human Animal Design mostrerà come adattare gli ambienti domestici alle esigenze dei nostri animali, per una convivenza ancora più armoniosa.

Info utili

L’evento sarà aperto sabato, 12 e domenica, 13 aprile dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura casse alle 18.00.

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni – non compiuti, cani e gatti.