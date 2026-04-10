Quattrozampeinfiera: cani e gatti protagonisti alla Mostra d’Oltremare

Sabato 11 e domenica 12 aprile la Mostra d’Oltremare di Napoli, nei padiglioni 5 e 6, ospita Quattrozampeinfiera 2026, uno degli appuntamenti pet-friendly più attesi in Italia. Due giornate interamente dedicate a cani, gatti e ai loro proprietari, tra attività, incontri e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età.

Attività e sport per tutti i livelli

Il programma propone esperienze per ogni tipo di partecipante, dai principianti agli appassionati più esperti. Tra le discipline presenti ci sono Mantrailing, Obedience e Rally O, oltre alle attività di educazione di base e condotta al guinzaglio. Non manca l’Acquadog, pensato per i cani più amanti dell’acqua.

Spazio anche ai più piccoli con le Puppy class, dedicate alla socializzazione e all’apprendimento delle prime regole.

Cani in aereo senza trasportino, la novità di Aeroitalia

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è il progetto di Aeroitalia, che introduce la possibilità per i cani fino a 30 kg di viaggiare in cabina accanto al proprietario, senza trasportino e in condizioni di sicurezza.

L’incontro, dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”, si terrà entrambe le giornate dalle 12.45 alle 13.00 nell’area Red Carpet. A presentare il progetto sarà Rosalba Calabrese, responsabile Cabin Pet della compagnia.

Durante l’appuntamento verrà mostrato il video del volo test e raccontata l’esperienza del primo volo ufficiale. Il pubblico potrà intervenire con domande e approfondimenti. L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato nel 2026 grazie anche alle nuove linee guida ENAC, che aprono a modelli di trasporto più inclusivi per gli animali domestici.

Moda, podcast e intrattenimento

Non solo sport: torna l’area Pet à Porter, dedicata ad accessori e prodotti di design per animali, tra cappottini, collari e gadget innovativi.

Debutta anche il format “Podcast in Fiera”, con interviste e racconti dal vivo. Tra gli appuntamenti, “Bestie di Casa” sulla convivenza quotidiana con gli animali e “IntervistePet” con Elena Galliano, dedicato al mercato e alle nuove tendenze del settore.

Sfilate e iniziative solidali

Completano il programma la Friends Show, aperta a cani e gatti di ogni razza, e la Dog Winner by Farmina, riservata ai cani di razza.

Confermata anche l’iniziativa solidale #Usatopet, che invita a donare accessori usati in buono stato alle associazioni locali.

Orari e biglietti

Orari

10.00 – 19.00 (chiusura casse ore 18.00)

Biglietti

Intero: 15€

Online: 12€

Ridotto con coupon: 11€

Bambini 0-5 anni: gratuito

6-9 anni: 11€ (solo in cassa con documento)

Ingresso gratuito per invalidità al 100% e accompagnatore

IL PROGRAMMA DELLE 2 GIORNATE DI FIERA

ATTIVITA’ ESPOSITORI

TEST DRIVE CON TESLA

L’azienda, che persegue l’obiettivo di accelerare la transizione globale verso un sistema di trasporti e di energia più sostenibile, sarà presente in fiera con i modelli Model 3 e Model Y e protagonista indiscussa sarà la funzione PET MODE, ovvero una modalità specifica che permette di lasciare in auto il proprio amico a quattro zampe, mantenendo costante la temperatura dell’abitacolo. Questa funzione innovativa è disponibile in tutti i modelli Tesla. Nei 2 giorni di fiera, sarà possibile testare col proprio pet in prima persona la comodità di questa funzione.

QUATTRO ZAMPE – la Rivista

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina.

LE AREE SPECIALI

PET À PORTER – IL FASHION SFILA IN PASSERELLA

Nell’area fashion, direttamente dalle sfilate della moda milanese, una vera passerella consentirà alle aziende di presentare le proprie creazioni e ai visitatori di essere immortalati nella veste di Top Model.

LE COMPETIZIONI



QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Anche quest’anno, torna la richiestissima doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina, destinata a cani di razza con o senza pedigree.



FRIENDS SHOW

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

LE DOG ACTIVITIES

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive.

RALLY O – B.A.B.A. DOG CENTER A.P.S

È una disciplina sportiva cinofila aperta a tutti i cani. Favorisce una corretta relazione tra cane e conduttore ed è basata sulla reciproca fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione. La disciplina prevede che il binomio ed il conduttore compiano insieme un percorso costituito da delle stazioni, segnalate da cartelli, lungo il quale vengano eseguiti degli esercizi nel minor tempo possibile e con la maggiore precisione possibile. L’aspetto che rende unica la Rally-O è che gli esercizi richiesti non sono unicamente quelli di obbedienza di base ed avanzata ma anche quelli di movimento come: slalom, salto, spirali, svolte. Non è quindi una disciplina statica e monotona né per il cane né per l’umano.

OBEDIENCE – CENTRO CINOFILO INFINITY DOG

È una disciplina nata per valutare le capacità di un binomio uomo-cane di eseguire una routine di esercizi. È aperta a tutti i cani di età superiore ai 12 mesi. La disciplina ha come fine, quello di insegnare al cane un comportamento controllato e collaborativo, la disciplina implica infatti una buona armonia cane-conduttore e porta ad un’intesa perfetta anche nel caso in cui il cane si trovi distante da quest’ultimo.

ATTIVAZIONE MENTALE – CENTRO CINOFILO INFINITY DOG

E’ un’attività ludica basata sul problem solving, progettata per stimolare l’intelligenza del cane, stancandolo mentalmente e aumentandone l’autostima. Consiste nel proporre piccoli enigmi, spesso casalinghi, dove il cane deve trovare cibo nascosto usando zampe o muso. È fondamentale lasciare al cane autonomia nella risoluzione.



CONDOTTA AL GUINZAGLIO – CENTRO CINOFILO INFINITY DOG

E’ l’esercizio educativo in cui il cane cammina al guinzaglio morbido, seguendo il ritmo e la direzione del passo umano. È una tecnica di comunicazione basata sulla fiducia, che crea un’intesa tra cane e e umano simile a un ballo in coppia.

NOSE WORK – B.A.B.A. DOG CENTER A.P.S

E’ un’attività sportiva cinofila che insegna ai cani a cercare, individuare e segnalare specifici odori nascosti (come anice o chiodi di garofano), simulando il lavoro olfattivo dei cani poliziotto. È basato sul gioco, adatto a cani di ogni razza ed età, e stimola la concentrazione, aumenta la fiducia e rafforza il legame col proprietario.

DOG AGILITY – ASD IL BRANCO SPORTING CLUB

Salti, tunnel, passerelle e tutto ciò che può mettere alla prova le abilità del tuo cane! Un modo per rimanere in forma e migliorare il vostro feeling!

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO – BLSD ACADEMY

Uno spazio di Primo Soccorso per imparare ad assistere cani e gatti in difficoltà, impartendo i giusti comportamenti da attuare per un aiuto immediato in caso di emergenza medica o incidente.

EDUCAZIONE DI BASE – CENTRO CINOFILO DOG TRAINING & FUN

Essenziale per una convivenza armoniosa e sicura, basata sul rinforzo positivo, il gioco e la comunicazione chiara. Include l’insegnamento di comandi fondamentali come seduto, terra, resta, vieni, lascia e la gestione della condotta al guinzaglio. È consigliabile iniziare precocemente, già dai 2-4 mesi con puppy class, proseguendo poi con corsi educativi personalizzati.

PUPPY CLASS – CENTRO CINOFILO DOG TRAINING & FUN

Incontri di educazione e socializzazione per cuccioli (solitamente 2-6/8 mesi) e proprietari, fondamentali per imparare a comunicare, giocare e relazionarsi correttamente con altri cani e persone. Si svolgono sotto la supervisione di educatori cinofili, combinando gioco libero in sicurezza, esercizi di base (richiamo, guinzaglio) e consigli teorici.

BATTESIMO DELL’ACQUA- SICS

Gli operatori si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA DISPERSI

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera. Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

FELIS WORLD

Saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità, tra le tante: Bengala, Scottish, Persiani Chincilla e British Shorthair.

INFLUENCER IN FIERA

Luciano Carotenuto

È il blogger del progetto “Arte in Campania”, attraverso cui racconta e promuove eventi, cultura e iniziative in Campania. È inoltre farmacista e fondatore de “Il Farmacista Digitale”, sito online dedicato alla divulgazione su salute, benessere e innovazione nel mondo farmaceutico.