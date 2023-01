Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito sono le protagoniste del nuovo viaggio di “Quelle brave ragazze”, previsto per febbraio su Sky e in streaming su NOW. Prima dell’inizio della loro vacanza, le tre non conoscevano alcun dettaglio, a partire dalla destinazione. Chilometro dopo chilometro, giorno dopo giorno, sono state chiamate ad affrontare “missioni” più o meno avventurose, insolite e trasgressive.