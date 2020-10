Quello che i tecnici sanitari non ci dicono

di Flavio de Luca

I tecnici sanitari non lo dicono ma, a sentire quello che consigliano, ritengono che i prossimi mesi segneranno la differenza sulla risposta a COVID 19 in attesa del vaccino.

Tutti si guardano dal suggerire apertamente il lock-down ma si avverte che parlano col freno a mano tirato. L’impennata dei contagi è effettiva ma a differenza di quando la pandemia si annunciò, la scorsa primavera, la popolazione non sembra preoccuparsi nonostante la gente abbia ricominciato a morire. E’ come se il mondo avesse usato l’estate dell’emisfero boreale per mitridatizzarsi psicologicamente dagli effetti del COVID.

La verità è che la teoria dell’immunità di gregge sta vincendo la scommessa con i suoi detrattori; ce lo dicono il lock-down di singole città di provincia e di singoli quartieri delle città metropolitane; la chiusura dei bar alle 23 (22 nel nord Europa); il divieto di assembramento oltre le 15, 20, 30 persone; il limite di 15 per i partecipanti a matrimoni e 30 a funerali; la mascherina anche all’aria aperta. Il cambio di approccio poggia sulle parole di chi ha riassunto la guerra alla pandemia nella domanda: “preferisci morire di Covid o di fame?”

Covid 19 è un virus selettivo dal punto di vista generazionale, stermina gli over 80 con malattie pregresse o in corso; uccide agevolmente gli over 65 con patologie cardiache, cardiovascolari e bronco-polmonari. I giovani invece sono del tutto immuni come lo sono, ordinariamente, i middle-age sani (soglia massima 60anni). All’inizio della scorsa primavera il Mondo decise di rispondere alla sua aggressione come si fa quando si decide di uccidere un branco di piragna: togliendo l’acqua ai pesci ma col prolungarsi del lock-down la tenuta socio-psicologica della società occidentale, viziata pretenziosa e presuntuosa, ha iniziato a cedere; così la domanda “preferisci morire di COVID 19 o di fame?” è diventata centrale e la risposta scontata.

Sappiamo come vivremo i prossimi mesi e forse tutto l’anno prossimo ma di come si vivrà dopo nessuno se lo chiede, semplicemente perché non lo possiamo sapere. Presto o tardi però, senza il vaccino e forse anche con, si diffonderà l’ansia per il futuro dei nostri figli e nipoti. Non solo per amore di loro ma perché conosciamo una sola forma sicura di immortalità, quella della nostra discendenza e del ricordo che gli uomini hanno di quanto fatto durante la vita. Per cui se il futuro si tingerà di nero ci appanicheremo e rischieremo di cedere al peggio di noi stessi.

Meglio dunque accettare che vada come deve? Forse, di certo non possiamo smettere di vivere insieme agli altri né di interagire con loro per lavorare produrre e svagarci; sappiamo che dopo poche settimane di vita diversa, il Mondo tende ad implodere per ragioni economiche molto prima di un eventuale burn-out socio-psicologico. Per questo sarà necessaria una forzatura culturale, tipo di quella adombrata da chi parlava di “fare guerra” al COVID 19 ed evocava il “terrorismo” come stato psicologico giusto per vincere la “battaglia”.

COVID19 non è la prima pandemia nella storia dell’Uomo, se ne contano decine solo negli ultimi duecento anni e sono centinaia di migliaia e di tutti i tipi nei due milioni di anni trascorsi dalla nostra apparizione sul Pianeta. Non può che essere così e per sempre; siamo soggetti alle leggi evolutive, cui non possiamo scampare come ogni altro essere vivente, animale, vegetale, batterico o virale. Tra come siamo oggi e l’uomo del XVIII secolo ci sono state peste colera vaiolo ecc. ecc. eppure siamo più longevi di prima, più sani e immuno-resistenti ma anche i nostri nemici lo sono. Quelle ricordate erano patologie d’origine batterica mentre i nostri nuovi nemici, come COVID 19, sono virali e non ci uccidono direttamente ma per gli effetti collaterali della reazione del nostro sistema immunitario alla loro necessità di sopravvivere dentro di noi. Solo quindi ritenendo i virus esseri senzienti e intelligenti, possiamo parlare di guerra quando invece c’è solo un virus che, come vuole natura, usa, anche, l’Uomo per moltiplicarsi e, nel far ciò, lo uccide distruggendosi mentre altrove sopravvivrebbe.

Tutto questo non rende meno brutale l’immunità di gregge ma ci costringe a prenderla in considerazione per assecondarla in modo controllato (eticamente accettabile?). Lock-down logisticamente selettivi; divieti ed obblighi personali cadenzati per durata, luoghi e categorie di persone; contingentamenti e fasce orarie per esercizio, accesso e fruizione dei servizi. In fondo è quanto questo governo sembra profilarci all’orizzonte, fermo restando che è in grave ritardo, ha sottovalutato la crisi economica dell’Italia (che nella grande impresa è strutturale e produttiva mentre nelle piccole e medie è di cassa e di domanda), ha sopravvalutato i benefici della risposta UE alle nostre criticità industriali. Soprattutto questo Governo rifiuta di ammettere che l’Italia è ormai un paese povero, non sulla soglia della povertà. E se la nostra Capitale come tante altre città italiane sono le più verdi dell’UE è anche verità che, mancando di risorse per potature, rasature e pulizia stradale, aggiungono alla crisi dei rifiuti assenza di decoro urbano e marciscenza dei residui erbacei ed arborei. Per la felicità di ratti e volatili di ogni specie, molti dei quali portatori sani di chissà quanti altri virus come COVID 19.