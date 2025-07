Questi fantasmi e non solo loro

Chi è passato durante la notte davanti al n°10 di Downing Street a Londra, asserisce di aver udito risate fragorose fatte risuonare con un tono inconfondibile. Le indagini sono iniziate immediatamente e intanto gli allibratori hanno subito iniziato a accettare scommesse sull’identità dell’ esecutore delle stesse. Sembra che l’orientamento di quegli specialisti delle scommesse converga su Sir Winston Churchill, a lungo Primo Ministro della Corona Inglese, anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ciò comporta la possibilità che sia inquadrato solo nella sua espressione di “soldato” e politico. Resterebbe così trascurata la sua qualifica ufficiale, quella di economista, cultore in particolare delle Scienze delle Finanze e, di conseguenza, della fiscalità del suo paese. Nella raccolta della sua aneddotica, spicca un pensiero che sembra essere stato espresso ieri, invece risale a tempi non sospetti. Quello Statista, di solida impostazione liberale, così avrebbe riproposto ora il commento sui provvedimenti fiscali, leggi dazi, comunicati da Trump agli interlocutori politici e commerciali del resto del mondo in rapporti d’affari con quelli del suo paese.Valga il nota bene che nemmeno un Ras etiope si sarebbe sognato di adottare un comportamento del genere. Non si sarebbe discostato molto da quello originale, che all’ epoca fu: “un governo che voglia tirare su le sorti del paese in cui opera basando tale intento su una politica fiscale particolarmente aggressiva, può essere, a giusto titolo, paragonata allo sprovveduto che, per passare da un livello a uno superiore, infila i piedi in un secchio e con le mani ne afferra il manico e inizia il tentativo dissennata e disperato dì tirarsi su. Il coro di disappunto uscito, questa volta concreto, da quanti potranno essere colpiti da quella decisione di Trump è stato di forte reazione negativa e ha anticipato dure controffensive. Le stesse hanno fatto sì che lo squilibrato Biondo replicasse ancora aggiungendo che l’attuale peso del 30 % verrebbe immediatamente raddoppiato. È evidente che gli americani e la popolazione mondiale stanno avendo in continuo conferme che il mondo intero è condizionato dal pensiero di un improbabile autocrate convinto di essere onnisciente e di poter disporre in maniera incondizionata di tutti e di tutto. Inizierà domani un tour de force di chi, per un periodo torrido, del genere della stagione in corso, riguardante sia i conflitti in essere, sia i disastri economici innescato dal Capo Tribù degli Incapaci, campione della specialità dello scambio di un sentiero pedonale per un’ autostrada con diverse corsie. Saranno in tanti a pensare che gli stessi USA avranno pesanti ripercussioni economiche per il forte calo di acquisti e vendite generati dall’applicazione dei dazi. A tal riguardo è doveroso considerare almeno altri due comportamenti scriteriati di quel satrapo da luna park. Il primo è quello che sta riservando a Jerome Powell, presidente della FED, l’argomento sarà ripreso a tempo dovuto e gli scivoloni che sta prendendo per il mancato rispetto che si crea non portando a termine gli impegni presi con parte dei suoi omologhi un pò dappertutto. È domenica, in genere si riposa e vale la pena approfittarne. Sono già ai blocchi di partenza di una maratona arroventata molto defatigante.”che vincano i migliori”, è l’unico augurio serio che si possa fare.