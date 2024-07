Questura di Avellino, passaporto in tempi record: solo 5 giorni per ottenerlo

Passaporti “no problem” alla Questura di Avellino grazie alle nuove procedure di rilascio che consentono di ottenere il documento entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza. A mettere a punto il sistema è stata la divisione della polizia amministrative, sociale e dell’immigrazione della Questura Avellinese. “Tale tempistica – assicura una nota della Questura – sarà mantenuta anche per la corrente stagione estiva, periodo notoriamente caratterizzato da un incremento delle richieste di passaporto”. “Ciò – viene evidenziato – al fine di meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini”. Anche i commissariato distaccati hanno perfezionato i tempi, riducendoli a meno di 10 giorni lavorativi. Tempi più brevi anche per le prenotazioni on-line sulle agende passaporti, sia ordinaria, sia prioritaria: “permane una situazione ottimale – si legge ancora nella nota – atteso che dallo scorso mese di marzo di quest’anno viene mantenuta costantemente una disponibilità di posti liberi presso l’Ufficio passaporti della Questura e dei quattro commissariati Ps distaccati, già dal giorno immediatamente successivo a quello in cui si richiede la prenotazione”. La tempistica delineata, viene infine evidenziato, “colloca la Questura di Avellino ai primi posti nel panorama nazionale e assume ancora più rilievo se si tiene conto che nei primi sei mesi di quest’anno sono stati rilasciati ben 1700 passaporti in più rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente”.