Quiet Luxury: quel lusso silenzioso che fa parlare di sé

Basta eccessi. Basta stravaganza. Basta loghi ed accozzaglie di colori e stranezze varie. Adesso, va di moda il “Quiet Luxury”: il lusso silenzioso, quieto, calmo, tranquillo, non ostentato.

E’, infatti, questa l’ultima tendenza-glamour che, oltre alle passerelle dei brand più blasonati della moda internazionale, si è diffusa ed ha anche contagiato a macchia d’olio sia le celebrità dello star-system (iconici, in questo senso, i costosissimi outfit senza brand sfoggiati dall’attrice Gwyneth Paltrow in tribunale lo scorso mese di marzo) che il “palcoscenico” più democratico della vita quotidiana.

Ovviamente, hanno seguito a ruota questo diktat pure le grandi catene di pronto-moda che affollano i nostri centri storici con le loro ultime collezioni in stile semplice e lineare.

Dunque, zero marchi a vista, zero “patacche” urtanti sia all’occhio che al buon gusto, zero contrasti e contrapposti che hanno preponderato ed abbondato -eccessivamente- almeno negli ultimi 6-7 anni a questa parte.

Sarà che il post-Covid ha delineato una linea di condotta che bada più alla sostanza che all’apparenza o che tanti, tantissimi capi visti in passerella erano ormai del tutto invendibili ed ingestibili nella vita “normale” ma, adesso più che mai, è tornata di gran tendenza quella cifra distintiva che risponde al nome di: normalità/tranquillità.

Quel “Quiet Luxury”, per l’appunto, di cui avevamo tanto bisogno. Una filosofia di vita, per la verità, che marchi come: Tod’s, Max Mara, Loro Piana, Brunello Cucinelli, The Row, Ralph Lauren, Giorgio Armani (così come tantissimi altri brand) non hanno mai abbandonato e che invece, adesso, ha sedotto la maggior parte dei colossi internazionali del settore.

E, poi, c’è pure chi come Malo, ad esempio, ha dedicato perfino un’intera collezione in stile “Quiet Luxury” con la sua neonata: “L’arte della terra” che per la lavorazione artigianale di maglioni in cashmere attinge ispirazione dai colori genuini e naturali dell’Africa. Si va, dunque, alla riscoperta di tessuti preziosi; di filati e di sete antiche; di lavorazioni artigianali (tanto care al nostro made-in-Italy); di pellami non trattati; dell’utilizzo di fibre vegetali rispetto a quelle sintetiche; dell’impiego di materie prime confortevoli, organiche e sostenibili.

O, più “banalmente” e per semplificare ancor di più: si cerca di contrapporre al jeans strappato uno dalla linea pulita e dritta; agli spacchi e trasparenze le cuciture-design; di sostituire colori sgargianti con palette neutre e più sottotono; di abbandonare le borse con maxi-logo “urlate” per quelle con forme e lavorazioni più preziose (ma, comunque, sempre riconoscibili). In pratica, lo stile “Quiet Luxury” è la declinazione dell’orologio portato a sinistra alla Gianni Agnelli piuttosto che quello con “brillocchi” (quante le star del calcio fotografate con quadranti tempestati di diamanti?); è la logica del maglioncino blu alla Sergio Marchionne; è adottare il mood elegante e sofisticato classy-chic di Grace Kelly piuttosto che un outfit plurifirmato dettato dall’ultima influencer di turno; è preferire capi belli, solidi, tramandabili a quelli fast-fashion (con un occhio di riguardo all’eco-riciclo).

Insomma, si tratta di un lusso sussurrato ma non ostentato. E’ la teoria del poco ma buono a quella del di tutto un po’. E’ riscoprire la gioia di un “pezzo da collezione”, magari classico e sempiterno, a quello dell’usa e getta che dura una sola stagione.

E’ un’eleganza sottotono adottata globalmente dagli ultra-ricchi (politici, magnati, imprenditori in primis) che dona sostanza e non apparenza. E’ il riciclare e rendere prezioso il poco piuttosto che il tanto. Un fatto è certo: il 2023 sarà anche ricordato, nel settore moda, come la nuova era del minimalismo fashion.