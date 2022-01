Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Credo che ci proverà sino in fondo. E’ determinato e, soprattutto, è la prima volta che vede in sé una funzione non personalistica. Certo, anche questa sfida la vive come una gara, mentre il Presidente della Repubblica dovrebbe essere un signore annoiato che si va a disturbare, chiedendogli se, non avendo null’altro da fare, gli andrebbe bene andare ad abitare per sette anni al Quirinale”. Lo dichiara Bobo Craxi al quotidiano online SprayNews.it.