Mentre in Aula è in corso la settima votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, la maggioranza ha raggiunto l’intesa sul Mattarella bis. Dura la reazione di Giorgia Meloni: “Non ci voglio credere”. “L’ intesa su Mattarella è una grandissima gioia”, ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione. Ruolo di mediatore del premier Draghi, che ha sentito il Capo dello Stato e i leader politici.