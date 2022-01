Quirinale, centrodestra alla prova dei nomi: rispunta Elisabetta Belloni, oggi a capo dei Servizi segreti

Il centrodestra prova a raggiungere un’intesa sul nome da proporre in Parlamento per l’elezione a Presidente della Repubblica.

Rumors chiamano in ballo i nomi di Sabino Cassese, l’ex ministro e costituzionalista, e di Elisabetta Belloni, ex segretario generale della Farnesina e da poco a capo dei servizi segreti. Due candidature che non dispiacciono anche a Fdi.

Stasera, dopo questo nuovo passaggio interlocutorio, con i grandi elettori che non prenderanno la scheda e non passeranno nella cabina ex-catafalco il centrodestra si rivedrà, alle 19. Possibile l’apertura del campo a nomi nuovi.