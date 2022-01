Il sindaco di Benevento e più volte ministro Clemente Mastella rivolgendosi, nel corso di “L’Aria che tira” su La7, a Stefano Bonaccini, esponente del Partito democratico e presidente della regione Emilia-Romagna, ha affermato: “Ho eletto cinque presidenti della Repubblica, Mattarella ha detto di no. Scegliete Letta che non mi pare divisivo, ma non Letta giovane. Purtroppo per voi un vostro non ci sta”. Il riferimento è a Gianni Letta, giornalista e storico consigliere di Silvio Berlusconi.