(Adnkronos) – Durante i lavori della Costituente di non rieleggibilità immediata si parlò nella Commissione dei 75. Fu Palmiro Togliatti a ipotizzarla come alternativa al divieto assoluto di rieleggibilità, a suo avviso troppo rigido in quanto, viste le “qualità particolari” richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente.