Quirinale, è Mattarella-bis: il secondo presidente più votato nella storia della Repubblica

Sergio Mattarella succede a se stesso: è Mattarella-bis. Con 759 voti, l’inquilino riconfermato al Quirinale è il secondo presidente più votato nella storia della Repubblica, secondo solo a Sandro Pertini che nel 1978 era stato eletto con 832 preferenze. Superato anche Francesco Cossiga che nel 1985 alla prima votazione aveva raggiunto quota 752. Era già accaduto per Giorgio Napolitano di essere rieletto Presidente della Repubblica per due volte consecutive.

Al superamento del quorum, fissato a 505 voti, nel Transatlantico, oltre che nell’aula di Montecitorio, è scattato una standing ovation di 4 minuti. “E’ una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato”, commenta il presidente del Consiglio Mario Draghi. Soddisfazione anche da Confindustria, che con il presidente Carlo Bonomi lo ha definito un “presidio di credibilità nazionale” per la sua “autorevolezza e prestigio nel ruolo di garante della Costituzione e delle scelte europee e atlantiche”.

Classe1941, una laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università “La Sapienza” di Roma, Mattarella ha insegnato diritto parlamentare presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo fino al 1983, anno in cui è stato collocato in aspettativa perché entrato a far parte della Camera dei Deputati.

Il suo percorso politico ha origine all’interno del filone di impegno cattolico-sociale e riformatore. Eletto deputato per la Democrazia Cristiana nel 1983 nella circoscrizione della Sicilia occidentale, ha fatto parte della Camera dei Deputati sino al 2008.

In queste sette legislature ha fatto parte della Commissione Affari costituzionali, della Commissioni Affari esteri e del Comitato per la Legislazione, di cui è stato anche Presidente.

Nella XIII legislatura è stato Presidente del Gruppo parlamentare dei Popolari e Democratici (dall’inizio della legislatura all’ottobre 1998).

Dal luglio del 1987 al luglio del 1989 è stato Ministro dei Rapporti con il Parlamento. Risalgono a quegli anni la riforma dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio e l’abolizione della ordinarietà del voto segreto in Parlamento. Dal luglio del 1989 al luglio del 1990 è stato Ministro della Pubblica Istruzione. Sono di quel periodo la Conferenza nazionale della scuola (gennaio ’90) e la riforma degli ordinamenti della scuola elementare che, tra le innovazioni, introdusse il modulo dei tre maestri su due classi (legge n. 148 del 1990).

Dall’ottobre 1998 è stato Vice Presidente del Consiglio dei Ministri sino al dicembre 1999 quando è stato nominato Ministro della Difesa, incarico tenuto fino alle elezioni del giugno del 2001.

Nelle elezioni politiche del 2008 non si è ricandidato e ha concluso la sua attività politica.

Nel maggio 2009 è stato eletto dal Parlamento componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di cui è stato Vice Presidente.

Il 5 ottobre 2011 è stato eletto Giudice Costituzionale dal Parlamento ed è entrato a far parte della Corte Costituzionale con il giuramento dell’11 ottobre 2011.

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo Presidente della Repubblica.

