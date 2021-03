Quirinale: ‘Io sono Diego e scalo la montagna’, esempio di riscatto e resilienza**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Io sono Diego e scalo la montagna”, uno slogan che va oltre l’amore per le passeggiate e per la natura e che sollecita l’impegno per il bene comune, per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita della comunità. E’ il biglietto da visita di Diego Barbieri, 14 anni, di Ceranesi, in provincia di Genova, premiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per la forza e l’impegno con cui trasmette l’amore per la montagna, esempio di resilienza e riscatto per amici e compagni di scuola, testimone non solo dei percorsi tra le bellezze naturali ma anche di importanti valori sociali”.