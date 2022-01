Quirinale, la stampa spagnola: Vince l’Italia, perdono i partiti e la politica

Una “vittoria per l’Italia in un momento delicato”, ma una “sconfitta tremenda per i partiti e per la politica italiana”: viene descritto cosi’, in un commento online del quotidiano spagnolo El Pais, la notizia del secondo mandato per Sergio Mattarella al Quirinale. Una scelta che consentirà al Paese di “proteggere la stabilità e figure come Draghi”, aggiunge il giornale pubblicato a Madrid, che fornisce anche un profilo del presidente della Repubblica, definito come “l’uomo che ha sostenuto l’Italia”. Sulla stessa lunghezza d’onda la prima lettura de La Vanguardia: Mattarella, scrive la sua corrispondente da Roma, “sembra l’unico che può’ garantire l’unità’ in un momento molto difficile per l’Italia”, ricordando che il Paese e’ ancora alle prese con la pandemia. Tuttavia, aggiunge, “se tutto finisse cosi’, lo spettacolo di questa settimana sara’ una sconfitta monumentale della politica italiana”. D’accordo anche El Mundo: la rielezione di Mattarella, afferma l’ultimo pezzo dall’ Italia del quotidiano spagnolo, rappresenta “un sospiro di sollievo per il Paese, ma una sconfitta assoluta della politica”. Una soluzione che serve a sostenere “ancora una volta un sistema antiquato e atrofizzato, incapace di risolvere i propri problemi”. Anche Abc parla di un risultato “imbarazzante per il parlamento”, sottolineando pero’ che Mattarella “gode di straordinaria popolarità’ tra gli italiani” per “aver garantito una grande gestione in momenti molto delicati”.