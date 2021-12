Quirinale: Malpezzi, ‘più che nome serve metodo, figura condivisa non di parte’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Per la Presidenza della Repubblica prima di un nome serve un metodo. Mai come adesso il Paese ha bisogno di una figura condivisa che rappresenti tutti gli italiani con un profilo autorevole, europeista, garante della Costituzione. Non può essere espressione di una parte. I partiti facciano il loro lavoro e si siedano al tavolo per individuare la figura migliore per garantire il Paese in questa fase difficile. Serve responsabilità”. Lo ha detto Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd, a L’Aria che Tira, su La7.