Quirinale, quella Lancia Flaminia che ha accompagnato a casa gli ultimi dieci Presidenti

È dal 1961 che la Lancia Flaminia Presidenziale è la vettura ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Utilizzata per l’insediamento degli ultimi dieci Presidenti della Repubblica (due con doppio mandato, ndr) e le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica, ha accompagnato anche visite di politici o di sovrani, come la regina Elisabetta II d’Inghilterra o John Fitzgerald Kennedy. E così è stato anche ieri. In una sorta di ideale abbraccio con la Capitale, la Lancia Flaminia Presidenziale ha infatti accompagnato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, appena eletto per la seconda volta, lungo il percorso di insediamento che parte da Montecitorio con il giuramento davanti alle Camere riunite, passa per Piazza Venezia per proseguire con un omaggio al Monumento del Milite Ignoto e termina presso la residenza del Quirinale.