Quirinale: Rotondi, ‘in piazza per Berlusconi? Iniziativa generosa ma sconsiglio’

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Scendere in piazza per Silvio? E’ l’idea di un fan, l’immenso berlusconiano Fausto Sacco,a cui però ho sconsigliato di promuovere una iniziativa che potrebbe apparire una pressione sui grandi elettori( come lo è quella del popolo viola). In ogni caso nè la Dc e nemmeno Forza Italia intendono promuovere iniziative di piazza su un tema che è e resta affidato alla coscienza dei singoli parlamentari e grandi elettori’’. Così Gianfranco Rotondi sulla manifestazione ‘pro Berlusconi’ annunciata dall’imprenditore berlusconiano Fausto Sacco.