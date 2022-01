Quirinale, Salvini “Centrodestra compatto dall’inizio alla fine”

ROMA (ITALPRESS) – “Una cosa per volta, dell’incontro” del centrodestra “ne parleremo giovedì e venerdì. Sto incontrando e ascoltando tutti, cerco di trovare a una sintesi che dia una bella immagine. Il centrodestra si muoverà compatto dall’inizio alla fine”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa.

Per Salvini il presidente della Repubblica “sarà un profilo di alto livello, la mia convinzione è che avere Draghi a Palazzo Chigi da italiano mi rassicura. La Lega e il centrodestra avrà l’onore e l’onere di proporre soluzioni che partano da chi ha più numeri in Parlamento”.

“Il 2022 sarà un anno complicato, bisogna iniziare a dire la verità sul Pnrr che sono fondi a prestito, e con i costi di materie prime ed energia la metà delle opere scritte rimarrà sulla carta. Motivo per cui alcuni ministri strategici è impensabile toccarli e, dal mio punto di vista, anche il presidente del Consiglio è complicato pensare di rimuoverlo”, ha sottolineato il leader leghista.

“Noi abbiamo cominciato un lavoro e non è finito, abbiamo aderito al governo di unità nazionale e il paese non è ancora fuori dall’emergenza economica e sanitaria, non vedo perchè la Lega debba comportarsi in maniera diversa dagli altri. Abbiamo tanto lavoro da fare”, ha poi aggiunto.

