QuiVenditori, compie 24 anni la piattaforma digitale di reclutamento degli agenti di commercio

QuiVenditori, la piattaforma digitale leader nel settore del reclutamento di agenti di commercio e professionisti della vendita, festeggia quest’anno il suo 24° anniversario. “Fondato nel lontano 2000, QuiVenditori – si legge in una nota della società – ha costantemente innovato e adattato i suoi servizi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato. Negli ultimi 24 anni ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento per le aziende alla ricerca di talenti nel settore delle vendite. Con oltre 22 mila aziende iscritte, la piattaforma offre una vasta gamma di opportunità lavorative in diversi settori merceologici e regioni geografiche. Questa vasta rete di aziende partner consente agli agenti di commercio di accedere a un ampio ventaglio di possibilità di collaborazione, permettendo loro di trovare le opportunità più adatte alle loro competenze e interessi. Ma non è solo il numero di aziende iscritte a fare di QuiVenditori una scelta ideale per il reclutamento. Con oltre 209 mila agenti iscritti, la piattaforma offre agli inserzionisti un vasto pool di talenti tra cui scegliere. Gli agenti iscritti sono altamente qualificati e motivati, pronti a mettere le proprie competenze al servizio delle aziende. Inoltre, il feedback positivo costante ricevuto da QuiVenditori testimonia l’efficacia dei suoi servizi. Con un impressionante 99% di feedback positivi, sia da parte delle aziende che degli agenti, la piattaforma ha dimostrato di essere in grado di soddisfare le esigenze di entrambe le parti coinvolte nel processo di reclutamento”.

La missione di QuiVenditori è quella di facilitare il processo di reclutamento, rendendolo efficiente e redditizio per tutte le parti coinvolte. La piattaforma permette alle aziende di pubblicare annunci dettagliati e di trovare rapidamente gli agenti più adatti alle proprie esigenze. Allo stesso tempo, offre agli agenti la possibilità di esplorare una vasta gamma di opportunità di lavoro e di fare la differenza nella loro carriera professionale.