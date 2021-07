Qvc lancia nuove funzionalità interattive per l’esperienza di acquisto

Brugherio (Mb), 20 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Qvc, la piattaforma n. 1 del video commerce, leader globale nel tv shopping, lancia nuove funzionalità interattive per un’esperienza di acquisto e intrattenimento ancora più innovativa e coinvolgente. Un’innovazione in chiave digitale che nasce dalla volontà di valorizzare a pieno i contributi spontanei delle clienti consentendo e stimolando l’interazione in tempo reale tra Tv e social, e che porta una ventata di cambiamento anche nell’organizzazione e nel look degli show.